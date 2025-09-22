Razend populaire EV heeft nu ook knotsgekke performance-variant (ruim 1500 pk!)

Nieuws

De allersnelste elektrische auto ooit op de Nürburgring? De SU7 Ultra van Xiaomi. Nu heeft onze spionagefotograaf de performance-variant van zijn SUV-broer gespot op de Nordschleife: de Xiaomi YU7 GT.

Succesnummer uit China

De Chinese telefoongigant had met zijn allereerste auto, de SU7, al een enorme kaskraker te pakken. Maar het tweede model is misschien nog wel populairder. Toen de elektrische SUV eerder werd aangekondigd, stroomden de bestellingen binnen: binnen drie minuten stond de teller al op 289.000 stuks (zie artikel hieronder).

Gespot op de Nürburgring

Maar Xiaomi heeft grotere plannen. Voor wie ‘gewoon snel’ niet snel genoeg is, komt er nu een GT-variant. Deze werd door onze spionagefotograaf gespot op de Nürburgring, waar hij onder camouflagemateriaal werd getest. Toch kon die camouflage niet verhullen dat dit een heel andere machine is dan het origineel.

De YU7 GT onderscheidt zich met bredere wielkasten, een verlaagd onderstel en 21-inch lichtmetalen wielen. Ook opvallend: de gele remklauwen, keramische remschijven, een flinke ducktail-spoiler en een LiDAR-sensor op het dak. Net als bij de sportieve SU7 Ultra, zijn de buitenspiegels frameloos en de deurgrepen verzonken in de carrosserie.

Brute cijfers en slimme techniek

De aandrijflijn is vermoedelijk grotendeels gelijk aan die van zijn sedanbroertje. Dat betekent drie elektromotoren: één op de vooras met 288 kW (286 pk) en twee op de achteras van elk 450 kW (570 pk). Samen zijn ze goed voor een duizelingwekkende 1.138 kW – ofwel 1.526 pk – en 1770 Nm koppel. De stroom komt uit een accupakket van 93,7 kWh die wordt geleverd door batterijgigant CATL.

Met deze specificaties verpulvert de YU7 GT de gevestigde orde zoals de Tesla Model X Plaid (1020 pk) en de Lotus Eletre 900 (918 pk).

Link met Ferrari

Eerder dook de SU7 Ultra – de performance-sedan van Xiaomi – al op bij Ferrari’s ontwikkelingscentrum in Maranello. Vermoedelijk diende de auto daar als benchmark voor toekomstige elektrische sportmodellen van de Italianen. De YU7 GT lijkt datzelfde pad op te gaan, maar dan als SUV. En met zijn brute specificaties zou hij zomaar een nieuwe maatstaf kunnen worden in het segment van elektrische performance-crossovers.

Komt deze krachtpatser ook naar Europa?

Wanneer de Xiaomi YU7 GT precies op de markt komt, is nog niet bekend. Ook is niet duidelijk of hij naar Europa komt, al zou dat gezien Xiaomi’s wereldwijde ambities zeker niet ondenkbaar zijn (zie artikel hieronder). Eén ding is wel zeker: het Nürburgring-record voor elektrische SUV’s is niet veilig als de knotsgekke YU7 GT op bezoek komt.

