Dit zijn de 5 populairste automerken met private lease (2 duidelijke winnaars)

Dit jaar kozen er al 22.771 mensen voor een private lease-contract (cijfers tot en met juli). Maar wat zijn de populairste automerken tot nu toe? Wij zetten de top 5 op een rijtje, en noemen ook de belangrijke modellen per merk.

Private lease wordt steeds populairder. Dit jaar kozen dus al 22.771 mensen voor een private lease contract. En dat is best logisch te verklaren: private lease neemt alle zorgen rondom autorijden weg. Over de wegenbelasting, de verzekering en het onderhoud hoef je niet na te denken. Gewoon even tanken of stroom tappen als het lampje begint te branden, dat is het enige. Wij lichten de vijf populairste automerken in Nederland uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.

1. Kia - 4196

Kia is het populairste merk in Nederland als het gaat om autoverkopen, en met private lease is dat niet anders. In de top 5 van populairste auto's (zie artikel hierboven) vind je twee keer een Kia: De Kia Picanto (1460) en de Kia EV (1204). Andere populaire modellen zijn de Niro, Stonic en Sportage.

Kia Picanto De Kia Picanto is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 259,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Picanto private lease prijzen. Kia EV3 De Kia EV3 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 459,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia EV3 private lease prijzen. Kia Niro De Kia Niro is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 499,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Kia Niro private lease prijzen.

2. Toyota - 3641

Ook Toyota was een duidelijke winnaar bij de 5 populairste private lease-modellen van Nederland. De Toyota Aygo is de allerpopulairste van Nederland, en ook de Yaris Cross en Yaris vinden gretig aftrek.

Toyota Aygo X De Toyota Aygo X is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 269,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Aygo X private lease prijzen. Toyota Yaris Cross De Toyota Yaris Cross is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 399,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris Cross private lease prijzen. Toyota Yaris De Toyota Yaris is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Toyota Yaris private lease prijzen.

3. Renault - 1462

Op gepaste afstand vinden we Renault met 1462 registraties. De Fransen hebben niet een uitblinker, maar een heel gebalanceerd gamma. De Clio (437) is het populairst, gevolgd door de Captur (325) en de 5 (249). We verwachten in de toekomst nog wel veel van de 4.

Renault Clio De Renault Clio is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Clio private lease prijzen. Renault Captur De Renault Captur is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 419,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault Captur private lease prijzen. Renault 5 De Renault 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 339,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 5 private lease prijzen.

4. Volvo - 1288

Volvo is altijd al een populair merk geweest in Nederland, en dat is voor private lease niet anders. Logischerwijs is de Volvo EX30 (483) het populairst, gevolgd door de EX40 (315) en de XC60 (146).

Volvo EX30 De Volvo EX30 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 449,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX30 private lease prijzen. Volvo EX40 De Volvo EX40 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 607,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 10.000 km per jaar. Bekijk alle Volvo EX40 private lease prijzen. Volvo XC60

5. Peugeot - 1204

Peugeot sluit ons lijstje af vandaag. De Fransen hebben hun populariteit vooral te danken aan de 2008 (513) en de 208 (472), al doet ook de 3008 (100) het niet slecht.

Peugeot 2008 De Peugeot 2008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 439,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 2008 private lease prijzen. Peugeot 208 De Peugeot 208 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 329,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 208 private lease prijzen. Peugeot 3008 De Peugeot 3008 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 469,00 per maand met een looptijd van 60 maanden en 12.000 km per jaar. Bekijk alle Peugeot 3008 private lease prijzen.

Deze populaire private lease merken vind je allemaal op onze private lease pagina. Wil je toch liever een andere auto? Kijk dan verder op onze private lease vergelijker. Daar vind je auto’s in allerlei soorten, vormen en maten.