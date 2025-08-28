Dit zijn de 5 populairste auto's van Nederland met private lease (2 merken domineren)
Dit jaar kozen er al 22.771 mensen voor een private lease-contract (cijfers tot en met juli). Maar wat zijn de populairste auto's tot nu toe? Wij zetten de top 5 op een rijtje.
Private lease neemt alle zorgen rondom autorijden weg. Over de wegenbelasting, de verzekering en het onderhoud hoef je niet na te denken. Gewoon even tanken of stroom tappen als het lampje begint te branden, dat is het enige. Wij lichten de vijf populairste auto's in Nederland uit die te vinden zijn in onze private lease vergelijker.
1. Toyota Aygo X: 1518
De Toyota Aygo X is de populairste private lease auto van Nederland tot nu toe met maar liefst 1518 registraties. Dat betekent dat ruim 1 op de 20 auto's die dit jaar met een private lease contract de deur uit zijn gegaan een Aygo X is. Dat is ook niet zo gek, aangezien de auto zijn scherpe prijs en compacte maten combineert met de ijzersterke Toyota-naam.
Pluspunten
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting
+ Scherpe prijs: een van de goedkoopste uit de vergelijker
+ Onderscheidend ontwerp
Minpunten
- Interieur oogt enigszins goedkoop
- Instaphoek bij achterportier is erg krap
- Motor komt moeilijk op gang
2. Kia Picanto - 1460
De Kia Picanto zit de Aygo X op de hielen met 1460 registraties. Ook dit is logisch te verklaren: de prijs is eveneens scherp en daarnaast is de standaarduitrusting rijk. Sowieso doet Kia het goed op de private lease markt met 4196 registraties in de eerste zeven maanden
Pluspunten
+ Rijke standaarduitrusting voor een stadsauto
+ Interieur is verrassend ruim
+ Met facelift een stoer en nieuw uiterlijk
Minpunten
- Standaard als vierzitter, geen vijfzitter
- Rumoerige motor
- Niet beschikbaar met elektrificatie
3. Kia EV3
Zoals we al aangaven: Kia doet het goed in Nederland op de private lease-markt. Ook in de verkopen trouwens, want de Kia EV3 is wat betreft verkopen de populairste auto. In dit lijstje staat de compacte SUV in de top 3.
Pluspunten
+ Ruim, volwaardige gezinsauto
+ Slimme features
+ Competitieve prijs
Minpunten
- Technische specificaties niet baanbrekend
- Uiterlijk (evenals EV9) smaakgevoelig
- Versie met grotere batterij stuk prijziger
4. Toyota Yaris Cross
Weer een Toyota en spoiler alert: het zal ook niet de laatste zijn. De Toyota Yaris Cross opereert in een heel populair segment, en de compacte SUV kan tevens net zoals de Aygo X en de volgende auto op de lijst leunen op de uitstekende naam die Toyota heeft opgebouwd. De Yaris Cross is erg zuinig en daarbovenop rijk uitgerust vanaf de instapper.
Pluspunten
+ Zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Respectabele standaarduitrusting
Minpunten
- CVT-automaat kan rumoerig zijn
- Instaphoek bij achterportier is erg krap
- Niet heel ruim
5. Toyota Yaris
Ook de laatste auto van deze lijst is een Toyota, en wel de Toyota Yaris. DIt is natuurlijk een bekende naam, vooral in het hybride-landschap. De auto is super zuinig en je kan vaker dan je misschien zou denken elektrisch rijden.
Pluspunten
+ Erg zuinig
+ Elektrisch rijden is vaak mogelijk
+ Rijke standaard veiligheidsuitrusting
Minpunten
- Aandrijflijn kan rumoerig overkomen
- Niet heel ruim
- Kleine bagageruimte (286 liter)
Private lease
