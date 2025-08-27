Nieuws

Stellantis is flink aan het bezuinigen. Een van de maatregelen is dat er een streep gaat door de ontwikkeling van de zelfrijdende auto. Daar zijn goede redenen voor, maar het kan ook verkeerd uitpakken.

Wie het autonieuws volgt, weet dat Stellantis het moeilijk heeft. De omschakeling naar elektrisch rijden gaat niet zo soepel. Dat geldt niet alleen voor de ontwikkeling, waarbij Stellantis niet voorop loopt. Ook de verkoop van elektrische auto’s valt tegen. Bovendien kampen merken als DS en Alfa Romeo met tegenvallende verkopen.

Autonoom rijden: nadelen

Dat betekent dat het grote autoconcern moet bezuinigen. Persbureau Reuters sprak drie managers van Stellantis en wist te melden dat ook de ontwikkeling van de zelfrijdende auto wordt stopgezet. Dat heeft drie redenen:

Hoge kosten

Technische obstakels

Onzekere consumentenvraag

Terwijl Stellantis begin dit jaar nog grote plannen had. Begin 2025 werd STLA AutoDrive 1.0 aangekondigd. Daarmee kon je op niveau 3 autonoom rijden. Dat betekent simpel gezegd handen van het stuur, ogen niet meer op de weg. Tot 60 km/h zou de bestuurder in theorie een dutje kunnen doen. Al werkte het systeem niet feilloos, de bestuurder wordt nog steeds gewaarschuwd als hij onder bepaalde omstandigheden de controle moet overnemen.





Autonoom rijden niveau 2

Vooral in de Verenigde Staten is vraag naar de autonome functies. Marktonderzoeksbureau AutoPacific meldde deze zomer dat autokopers in de VS steeds vaker kiezen voor systemen zoals General Motors’ Super Cruise, Fords BlueCruise en Tesla’s Full Self-Driving (Supervised).

De meeste systemen die je nu in personenauto’s kunt bestellen, vallen in de categorie Niveau 2, waarbij de bestuurder zijn ogen op de weg moet houden. Maar Stellantis werkte dus aan een systeem dat één niveau hoger ligt.

Stellantis deed al tests met auto’s die meer zelf konden. STLA AutoDrive stelt bestuurders in staat tijdelijk andere taken te doen, zoals een film kijken, e-mails bijwerken, een boek lezen of gewoon naar buiten kijken. De Adaptieve cruisecontrol en rijstrookassistentie spelen daarin een grote rol. Stellantis toonde video’s van een elektrische Jeep Wagoneer S met AutoDrive 1.0 die zelfstandig over snelwegen reed.



Ontwikkeling gaat wel door

Dat Stellantis stopt met deze ontwikkeling, wil niet zeggen dat het concern niet meer gelooft in autonoom rijden. Het gaat de techniek inkopen in plaats van zelf ontwikkelen. Voordeel is dat het goedkoper is. Maar nadelig is dat de fabrikant afhankelijk is van derde partijen om de volledige controle over de technologie behouden en updates kunnen doorvoeren.

Toch is het best te begrijpen waarom Stellantis ermee stopt. Want de ontwikkeling kost miljarden en het is niet duidelijk wanneer de techniek gemeengoed wordt en winst gaat opleveren. Misschien dat autonoom rijden wordt aangeboden in de vorm van een abonnement.

Zelfrijdende auto crash

Ook andere automerken en bedrijven worstelen met autonoom rijden. In 2020 stopte Uber met zijn eigen robotaxi. Concurrent General Motors blunderde in 2024 toen een zelfrijdende Chevrolet Bolt EV een voertuig raakte en een voetganger enkele meters meesleepte. Dat betekende het einde van de ontwikkeling van een zelfrijdende taxi door GM.

De keuze van Stellantis is enerzijds te begrijpen, maar op lange termijn kan het een kwestie zijn van pennywise, pound foolish.

