Na het succes van Xiaomi waagt ook deze Chinese techgigant zich aan auto’s

We schreven eerder over Xiaomi, het Chinese elektronicamerk dat met zijn SU7 ineens furore maakt als autofabrikant. Nu is er een volgende techgigant die aan de poorten rammelt van de auto-industrie.

Ook concurrent Huawei meldt zich. Dat doet de telefoonproducent met de Stelato S9T wagon. Dit is het tweede model van Stelato, een joint venture tussen Huawei en het Chinese staatsbedrijf BAIC. Vorig jaar trapten ze af met de Stelato S9, een sedan. Er werd gerekend op 120.000 verkopen per jaar, maar de teller bleef steken op 15.068 stuks (oktober 2024 - juli 2025).

Nu probeert Stelato het met een stationwagon. Het begin is in ieder geval veelbelovend: binnen één uur na de start van de voorverkoop stonden al 10.000 bestellingen op de teller. Na 24 uur was dit al verdubbeld.

Stelato S9T specificaties

Om wat voor auto hebben we het dan? Om te beginnen is hij 5,16 meter lang. Dat is ruim 21 centimeter langer dan een Mercedes E-Klasse! De S9T biedt keuze uit een elektrische aandrijflijn of een plug-in hybride met range extender.

De EV maakt gebruik van een 100 kWh-batterij van CATL, waarmee de auto tot 800 kilometer ver komt. Volgens de Chinese CLTC-meetmethode, dus haal hier gerust 100 kilometer vanaf.

De range hoort bij de achterwielaangedreven S9T, die 304 pk heeft. Er komt ook een versie met twee elektromotoren en dus vierwielaandrijving. Dit leidt logischerwijs tot een stuk meer vermogen: 516 pk.

Luxe en geavanceerde technologie

Luxe is er in overvloed: een 32-inch projector voor de achterpassagiers, 25 speakers, een koelkast, massagestoelen met zero-gravity-modus … je snapt het plaatje.

Ook de technologie kan natuurlijk niet uitblijven met een techgigant aan het roer. De S9T is voorzien van het nieuwste rijhulpsysteem van het merk (ADS 4), met onder andere lidar-scanners en autonome parkeerfuncties. Aan boord vinden we drie schermen voorin, waaronder een digitaal instrumentencluster én een passagiersdisplay.

Xiaomi vs Huawei

Huawei richt zich duidelijk op een andere markt dan Xiaomi. Waar laatstgenoemde met sportieve looks en Apple-achtige marketing de jonge EV-rijder probeert te verleiden, zet Huawei met de Stelato S9T in op ruimte, luxe en techniek.

Lijkt de Stelato S9T je wel wat? Dan hebben we slecht nieuws. Het model is voorlopig alleen beschikbaar in China. Daar betalen ze omgerekend 39.000 euro voor het model. De prijzen lopen op tot maximaal 46.250 euro voor de elektrische AWD-variant.