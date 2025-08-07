Nieuws

Het derde remlicht is al jaren verplicht en heeft veel ongelukken voorkomen. Maar er is nog een plek waar je remlichten kunt monteren. Die ligt minder voor de hand, maar kan volgens onderzoek het aantal aanrijdingen drastisch verlagen.

In 1998 werd in Europa het derde, hoog geplaatste remlicht verplicht in alle nieuwe auto's. De Verenigde Staten waren er nog eerder bij, daar is het al verplicht sinds 1986. Dat is niet voor niets. Die maatregel voorkwam duizenden ongelukken en redde ongetwijfeld vele levens.

Maar nu zeggen onderzoekers van de technische universiteit van Graz in Oostenrijk dat het aantal ongevallen nóg verder omlaag kan. Het idee ligt in het verlengde van het derde remlicht en klinkt tegelijk logisch en krankzinnig: een extra remlicht aan de voorkant van de auto. Die kan volgens het onderzoek nog meer schade voorkomen.

Remlicht aan voorkant is veiliger

De gedachte achter een remlicht aan de voorkant is simpel: wie een auto ziet aankomen, bijvoorbeeld bij een kruispunt of zebrapad, krijgt direct visuele feedback dat de bestuurder remt. Dat helpt misverstanden voorkomen, zeker in druk stadsverkeer. Het geeft niet alleen automobilisten, maar ook fietsers en voetgangers extra zekerheid.

Onderzoekers van de technische universiteit van Graz in Oostenrijk analyseerden 200 echte verkeersongelukken. Ze reconstrueerden die aan de hand van simulaties en bekeken wat er zou zijn gebeurd als de betrokken voertuigen een remlicht aan de voorkant hadden gehad.

De resultaten zijn opmerkelijk: in 7,5 tot 17 procent van de gevallen had zo’n extra waarschuwingslicht een botsing kunnen voorkomen. En in nog eens een kwart van de scenario’s was de impact­snelheid lager geweest. En dat zou de kans op ernstige verwondingen weer verkleinen.

Ook nog een remlicht aan de zijkant

In een derde van de gereconstrueerde ongevallen kon de bestuurder het voorremlicht niet goed zien. Daarom stellen de Oostenrijkse onderzoekers voor om ook remlichten aan de zijkant van nieuwe auto’s te monteren.

Voordeel van de extra remlichten is dat ze de veiligheid verbeteren, zonder dat dit ten koste gaat van lelijke ingrepen aan het uiterlijk, zoals de enorme bumpers die in de Verenigde Staten in de jaren zeventig verplicht werden. Een relatief eenvoudige aanpassing dus, die de veiligheid flink kan vergroten.