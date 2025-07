In deze Europese hoofdstad zijn al een jaar geen dodelijke ongelukken gebeurd

Nieuws

Bij een hoofdstad denk je al gauw aan drukke straten, hectisch verkeer en ernstige ongelukken. In deze Europese hoofdstad zijn echter al een jaar lang geen dodelijke ongelukken gebeurd. En je wilt niet weten hoe dat komt.

Helsinki – de hoofdstad van Finland – heeft een jaar lang geen enkele verkeersdode te betreuren gehad, zo lezen we in een bericht van het Finse YLE. Daarmee is de Noord-Europese stad een voorbeeld voor verkeersveiligheid.

Belangrijkste reden

Het geheim? Geen revolutionaire maatregelen, maar een combinatie van slimme keuzes. De belangrijkste is er een waar je waarschijnlijk geen fan van bent: de maximumsnelheid verlagen naar 30 km/h. Ook wij zijn geen liefhebbers van het slakkengangetje, maar de Finse stad heeft bewezen dat het effectief is.

De snelheidslimiet van 30 km/h geldt inmiddels op meer dan de helft van de stadswegen, vooral rondom scholen. Ter vergelijking: 50 jaar geleden mocht je nog overal 50 km/h rijden. Volgens verkeerskundige Roni Utriainen is het verlagen van de snelheid één van de sleutels tot het succes.

Andere maatregelen

Helsinki heeft niet alleen de snelheidslimieten aangepakt. Ook de infrastructuur voor voetgangers en fietsers werd flink verbeterd. Er kwamen meer flitspalen en verkeerscamera’s, en het openbaar vervoer is sterk ontwikkeld. Tel daar extra verkeerscontroles en moderne veiligheidssystemen in auto’s bij op, en je snapt waarom de stad zo veilig is geworden.

Ook minder gewonden

Niet alleen bleef het dodental op nul, ook het aantal gewonden daalde fors. In de jaren tachtig raakten jaarlijks nog bijna 1000 mensen gewond door verkeersongevallen in Helsinki. Afgelopen jaar waren dat er nog maar 277.