Land waarvan je het nooit verwacht wil verbrandingsmotor uitbannen

Als je aan het verkeer in Vietnam denkt, is de kans klein dat je straten vol zoevende EV’s voor je ziet. Toch is dat wel het straatbeeld waar het land naar toe wil.



Vietnam is druk bezig met het uitbannen van verbrandingsmotoren. Dat begint in de hoofdstad: al vanaf 1 juli 2026 worden benzine-aangedreven motorfietsen en brommers verboden in het hart van Hanoi. De districten Hoan Kiem en Ba Dinh, bekend om hun verkeersdrukte en luchtvervuiling, zijn als eerste aan de beurt. Het doel: schonere lucht, minder herrie en een duw in de rug voor elektrische alternatieven.

Ook auto’s aan de beurt

Het verbod blijft niet bij tweewielers. In de jaren na 2026 breidt het zich uit naar omliggende stadsdelen en uiteindelijk ook naar benzineauto’s. Daarmee zet Hanoi als eerste Vietnamese stad écht door met een emissieplan dat al jaren op tafel ligt. Andere steden zoals Ho Chi Minh City en Da Nang volgen de ontwikkelingen op de voet.

Meer motorfietsen en brommers dan auto’s

Dat Vietnam voertuigen met verbrandingsmotor wil uitfaseren is niet nieuw, maar het krijgt nu pas vorm. Tegen 2045 moeten alle fossiel aangedreven tweewielers uit het straatbeeld verdwenen zijn. Dat is geen kleinigheid in het Aziatische land: er rijden om en nabij 72 miljoen motorfietsen rond. Ter illustratie: in 2023 werd geschat dat er ongeveer 6,31 miljoen auto’s in Vietnam rijden. Op de Vietnamese wegen kom je dus ruim tien keer zoveel tweewielers tegen als auto’s.

Automarkt Vietnam

Toch is de kans groot dat ook de automarkt in Vietnam op termijn de gevolgen van dit verbod zal merken. Al staat er nu al een verrassend automerk aan kop dat enkel EV’s in zijn aanbod heeft: Vinfast. Althans, voor ons klinkt het verbazingwekkend omdat het merk in Nederland nauwelijks een rol speelt. Maar aangezien Vinfast uit Vietnam komt, zijn de hoge verkoopcijfers niet heel verbazingwekkend.

Volgens een rapport van PWC gingen er in Vietnam vorig jaar ruim 450.000 nieuwe auto’s over de toonbank. Daarmee is de automarkt in het land iets groter dan in Nederland, waar in 2024 381.227 auto’s op kenteken werden gezet. Van die 450.000 verkochte auto’s in Vietnam kwamen er 97.399 van Vinfast, dat daarmee een marktaandeel van 21,3 procent in handen had. Andere populaire merken zijn Hyundai (67.168 verkopen), Toyota (66.576 verkopen) en Ford (42.175 verkopen). Deze merken verkopen echter vooral auto’s met verbrandingsmotoren in het land.

Top 5 automerken in Vietnam in 2024: