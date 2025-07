Waarom je jezelf tekort doet, als je dit bordje onderweg naar Italië negeert

Nieuws

Even klaar met de drukke autobahn met zijn vele wegwerkzaamheden en wegversmallingen? Neem dan een omweg via de Romantische Strasse. Die naam is niet voor niets ...

De Romantische Strasse is een toeristische route die loopt van Würzburg naar Füssen. Hij slingert zo’n 385 kilometer door Beierse dorpjes, middeleeuwse stadjes én langs sprookjesachtige kastelen waar Disney jaloers op is.

Leuk weetje voor de kids: Schloss Neuschwanstein vlak bij het einde van de route was één van de inspiratiebronnen voor het sprookjeskasteel van Doornroosje in Disneyland Parijs.

Tip De volledig elektrische Elroq Breng je zaterdag tot leven met de ruime Škoda Elroq. Tot 571 km elektrische actieradius. Nu al te rijden vanaf € 34.990. Ontdek meer

Onderweg rijd je door pareltjes als Rothenburg ob der Tauber, Dinkelsbühl en Augsburg – stuk voor stuk stadjes waar de tijd lijkt te hebben stilgestaan.

De route is duidelijk aangegeven, maar het loont om van tevoren even te plannen. Ons advies: trek er een dag (of twee) voor uit, rijd op je gemak, én vergeet niet om de fotocamera bij de hand te houden.

De Romantische Strasse is geen snel alternatief, maar wél een omleiding die je autovakantie meteen een stuk leuker maakt. Perfect voor wie op weg naar Italië of Oostenrijk iets meer wil zien dan tankstations, vrachtwagens, maar vooral wegwerkzaamheden.