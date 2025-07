Top en flop - het goede en slechte autonieuws van week 29 (2025)

Nieuws

Fijn weekend! Op Autoreview.nl blikken we terug op een week waarin Ford ons hoop geeft, maar Volvo juist een modderfiguur slaat met een nieuw model. Goed nieuws, slecht nieuws. Top en flop.

+ Top – Er komen nieuwe Fords aan

Als voormalig Fiesta-rijder en met een Focus op de stoep, kan ik mezelf wel een Ford-enthousiasteling noemen. Voor mensen zoals ik doet het besluit van het merk om de twee hatchbacks naar de eeuwige jachtvelden te sturen dan ook extra pijn. Maar er gloort hoop aan de horizon! Lees het bericht hieronder om erachter te komen wat er aan de hand is.

+ Top – Tesla strooit met korting

Tesla heeft een tijd in de hoek gezeten waar de klappen vallen, maar krabbelt langzaam maar zeker weer op. En met deze nieuwe actie kan het Amerikaanse merk de komende maand zomaar weer een van de verkooptoppers in Nederland worden.

+ Top – Gaan sexy MPV's de SUV vervangen?

De SUV zoals we die nu kennen, staat onder druk. In milieukringen heeft de SUV een slechte naam en bij de elektrificatie van het wagenpark is efficiëntie is het toverwoord. Dat kan gevolgen hebben voor Europa’s populairste carrosserievorm.

- Flop – Consumentenorganisatie fileert nieuwe Volvo

Het Amerikaanse Consumer Reports is niet mild voor de Volvo EX90. Volgens de consumentenorganisatie is de auto te vroeg op de markt gebracht. Het aantal issues is zo groot, dat de EX90 volgens de Amerikanen eerder een product lijkt van een start-up dan van een gerenommeerd premiummerk.

- Flop – Chinese merken sjoemelen met subsidie

We wisten al dat verschillende Chinese autoproducenten grote sommen geld ontvangen van hun overheid. Nu blijkt echter dat sommige Chinese merken hebben gesjoemeld met deze subsidie. Het gaat om een miljardenbedrag!

- Flop – Volkswagen sluit belangrijke fabriek

Volkswagen dreigde in de herfst van 2024 enkele Duitse fabrieken te moeten sluiten - voor het eerst in 87 (!) jaar. Maar zover is het nooit gekomen. Tóch gooit Volkswagen nu een fabriek dicht. Eentje met een belangrijke symbolische waarde. Alleen niet in Duitsland.

