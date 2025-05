Kwart van alle nieuwe auto's in 2025 elektrisch (en dit is nog maar het begin)

Nieuws

Elektrische auto’s winnen steeds meer terrein: ruim een op de vier nieuwe auto’s die dit jaar wereldwijd over de toonbank gaan, zullen volledig elektrisch zijn, voorspelt een rapport. En dat aandeel wordt alleen maar groter.

Dat blijkt uit een onderzoek van de International Energy Agency (IEA). In het rapport ‘Global EV Outlook 2025’ is te lezen hoe het ervoor staat met de verkopen van EV’s over de hele wereld. De markt voor elektrische auto’s blijkt ondanks enkele onheilspellende vooruitzichten van de afgelopen tijd nog altijd te groeien.

De verwachting is dat ruim 25 procent van alle verkochte auto’s over de hele wereld dit jaar elektrisch zullen zijn. En daar blijft het niet bij: de IEA verwacht dat in 2030 het marktaandeel verder groeit naar 40 procent.

Marktaandeel EV’s

In 2024 werden wereldwijd om en nabij 17 miljoen EV’s verkocht. Hiermee kwam het marktaandeel voor het eerst boven de 20 procent uit. Dit momentum zette zich voort in dit jaar, met een verkoopstijging van 35 procent in het eerste kwartaal ten opzichte van 2024. Alle belangrijke markten boekten recordcijfers.

Belangrijkste markt elektrische auto’s

China blijft koploper als het gaat om elektrische auto’s: bijna de helft van de nieuwe auto's die in 2024 werden verkocht, was elektrisch. Het gaat om ruim 11 miljoen EV’s. Dat betekent dat twee derde van alle EV-verkopen wereldwijd in China plaatsvond. Dit jaar gaat het marktaandeel naar verwachting flink stijgen, tot wel 60 procent.

VS en Zuid-Amerika: groei in de dubbele cijfers

In de Verenigde Staten groeide de verkoop van elektrische auto's in 2024 met ongeveer 10 procent. Inmiddels is ruim 10 procent van elke verkochte auto elektrisch. De Latijns-Amerikaanse markt was vorig jaar een van de grootste stijgers met ruim 60 procent, evenals de overige Aziatische markten.

En Europa dan?

De Europese markt was een van de weinige die in 2024 geen groei noteerde: het marktaandeel van EV’s bleef ongeveer gelijk met 20 procent. Dit is mede te wijten aan verdwenen subsidies, zoals bijvoorbeeld in Duitsland.

Dit lijkt echter een tijdelijke stilstand te zijn: in het eerste kwartaal van dit jaar werden er ruim 20 procent meer EV’s verkocht dan in Q1 van 2024. Mede door deze cijfers rekent het IEA erop dat het marktaandeel van elektrische auto’s in Europa dit jaar uiteindelijk stijgt naar 25 procent.

Elektrische auto’s Nederland

Nederland loopt voorop in Europa. In 2024 was ruim één derde van alle nieuw verkochte auto’s elektrisch - er werden 381.227 auto’s op kenteken gezet, waarvan 132.166 EV’s. Een marktaandeel van 34,7 procent dus - terwijl het in 2023 nog 30,8 procent bedroeg. Die groei zet ook dit jaar - weliswaar subtiel - door: in het eerste kwartaal van dit jaar was 35,3 procent van alle verkochte nieuwe auto’s een EV.