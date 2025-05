Benzineprijs: je betaalt nu voor volle tank tien euro minder dan een jaar geleden

Nieuws

Mede door corona en de oorlog in Oekraïne zijn we de laatste jaren gewend geraakt om steeds meer te betalen voor brandstof, maar het afgelopen jaar is er juist een tegengestelde trend zichtbaar: zo is een volle tank benzine bijvoorbeeld ruim 10 euro goedkoper geworden.

Dat blijkt uit een onderzoek van Pricewise. Volgens de vergelijkingswebsite waren benzine en diesel in april ruim tien procent goedkoper dan een jaar eerder. En dat kan afhankelijk van hoeveel je rijdt veel geld schelen per tankbeurt.

Prijs benzine

Afgelopen maand daalde volgens Pricewise de prijs van een liter Euro95 (of eigenlijk E10) met drie procent tot 1,88 euro. In april vorig jaar was benzine nog veel duurder: destijds betaalde je 2,08 euro per liter. Het scheelt ruim 10 procent.

Als we uitrekenen hoeveel het scheelt voor een volle tank, wordt het verschil pas echt duidelijk. Om een gemiddelde tank van 55 liter helemaal te vullen was je in april 103 euro kwijt, terwijl een jaar eerder de kassa rinkelde voor 114 euro. Een verschil van ruim een tientje dus.

Ook dieselrijders profiteren

En de dieselrijders dan? Ook zij zijn dit jaar voordeliger uit dan in 2024. In april daalde de dieselprijs naar 1,60 euro - vorig jaar betaalde je nog 1,78 euro per liter. In een jaar tijd is diesel dus net zoals benzine ruim 10 procent goedkoper geworden.

Als je dezelfde tank van 55 liter niet met benzine maar diesel wilde vullen, kostte dat je in april 88 euro. Een jaar terug zou dat 97,90 hebben gekost, bijna 10 euro meer dus.

En LPG dan?

LPG is de uitzondering op de regel - het is de enige brandstof die niet goedkoper maar duurder is geworden. Dramatisch is dat zeker niet: het scheelt namelijk bijna niets. Dit jaar ligt de prijs op 0,81 euro, vorig jaar rond 0,80 euro. Op een tank van van 70 liter scheelt dit een euro.

Waarom zijn de brandstofprijzen gedaald?

De brandstofprijzen zijn hevig gelinkt aan de olieprijzen. Het is dan ook aan de daling van die prijzen te danken dat je minder kwijt bent aan de pomp. Een vat Brentolie, dat wordt gezien als de benchmark voor aardolie, kost momenteel rond de 60 dollar per vat.

In april daalde die prijs met maar liefst 15 procent. Dat is te wijten aan de verwachting dat de vraag gaat dalen door de Amerikaanse importtarieven, maar ook omdat de OPEC-landen (belangrijke olieproducenten) hebben besloten om hun productie te verhogen.