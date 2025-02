Hoe kan ik F1 gratis kijken? Dit zijn de mogelijkheden

Nieuws

Nu Viaplay de prijzen verhoogt, zoeken veel mensen naar goedkopere of zelfs gratis manieren om Formule 1 te kijken. En dat kan! In dit artikel ontdek je welke opties er zijn om een Grand Prix te volgen zonder iets te betalen.

Gratis Formule 1 kijken in 2025

Net als voorgaande jaren zijn de Formule 1-races in Nederland alleen te zien achter een betaalmuur. De uitzendrechten liggen bij Viaplay, waar je vanaf maart minimaal € 16,99 per maand betaalt voor toegang tot alle Formule 1-races en andere sporten, of € 19,99 per maand zonder reclame.

Een alternatief is F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Vorig jaar kostte een jaarabonnement nog € 94,99, maar momenteel is alleen een maandabonnement van € 11,90 beschikbaar.

Voor wie de Formule 1 wil volgen zonder veel te betalen, zijn er gelukkig nog enkele gratis opties om de races te bekijken.

1. F1 gratis kijken bij Duitse RTL

Het Duitse RTL heeft een overeenkomst gesloten met Sky Deutschland, waardoor in 2025 enkele Grands Prix gratis te zien zijn op het open net. Goed nieuws voor veel Nederlanders, want RTL Deutschland is bij de meeste providers onderdeel van het gratis zenderpakket.

In totaal worden zeven Formule 1-races in 2025 gratis uitgezonden op RTL. De exacte races zijn al bekend. Dit zijn de gratis Grands Prix:

Datum Grand Prix Uitgezonden op 23 maart 2025 China RTL Deutschland 18 mei 2025 Emilia-Romagna RTL Deutschland 1 juni 2025 Spanje RTL Deutschland 15 juni 2025 Canada RTL Deutschland 27 juli 2025 België RTL Deutschland 31 augustus 2025 Nederland RTL Deutschland 22 november 2025 Las Vegas RTL Deutschland

Bij Ziggo, KPN en Caiway is de Duitse RTL te bekijken op de volgende kanalen:

Ziggo : kanaal 58

: kanaal 58 KPN : kanaal 47

: kanaal 47 Caiway: kanaal 42

2. Formule 1 gratis kijken met F1 TV Pro

Sinds 2024 krijgen Viaplay-abonnees gratis toegang tot F1 TV Pro, de officiële streamingdienst van de Formule 1. Hiermee kun je niet alleen alle races volgen, maar ook de vrije trainingen en kwalificaties.

Ken je iemand met een Viaplay-abonnement die zelf geen gebruik maakt van F1 TV Pro? Dan kun je hem of haar vragen om een gratis account voor je aan te maken. Dit gaat als volgt:

Ga naar de F1 TV Pro-pagina en maak een account aan (of log in als je er al een hebt). Klik op ‘Synchroniseer Mijn Account’. Je wordt doorgestuurd naar Viaplay. Log daar in en krijg direct toegang tot de content van F1 TV Pro.

3. F1 gratis kijken op televisie

Ook in 2025 is er één Formule 1-race die gratis op de Nederlandse televisie te zien is. De Grand Prix van Zandvoort wordt live uitgezonden op NPO 1, met daarnaast een livestream op NOS.nl en in de NOS-app.

Zowel de kwalificatie op 30 augustus als de race op 31 augustus is bij de NOS te volgen, inclusief uitgebreide voorbeschouwing.

Of toch kiezen voor Viaplay of F1 TV Pro?

Er zijn manieren om Formule 1 gratis te kijken, maar dat is niet bij alle races mogelijk.

Wil je om die reden toch een abonnement, dan heb je twee opties:

F1 TV Pro is de voordeligste keuze en biedt uitgebreide functies zoals on-board camera’s en livetijden.

is de voordeligste keuze en biedt uitgebreide functies zoals on-board camera’s en livetijden. Viaplay heeft een breder aanbod met naast Formule 1 ook andere sporten zoals voetbal, darts en snooker, plus films en series. Daarnaast krijg je F1 TV Pro gratis, wat je kunt delen met iemand om de kosten te drukken.

