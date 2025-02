Viaplay korting: zo betaal je minder om Formule 1 te zien

Nieuws

Het nieuwe Formule 1-seizoen komt er dan echt aan. Je kijkt in Nederland alle races live bij Viaplay, maar dat doe je natuurlijk het liefst zo voordelig mogelijk. Wij vertellen je hoe je korting regelt op een Viaplay-account.

Viaplay met jaarabonnement

Het jaarabonnement op Viaplay was lange tijd de voordeligere keuze, maar deze optie was het grootste deel van 2024 niet beschikbaar. Nu is het jaarabonnement weer terug. Hiermee betaal je € 16,99 per maand met reclame of € 19,99 per maand zonder reclame. Vergeleken met het standaard maandabonnement kan dit op jaarbasis tot € 60 schelen.

Viaplay via provider

Viaplay is ook te activeren via verschillende providers. Dit kan voordelen opleveren, zoals speciale aanbiedingen en kortingen. Zo krijg je bij KPN € 5 entertainmentkorting en biedt Odido 50% korting in de eerste maand. Hieronder vind je de lopende acties.

Provider Korting/Aanbieding Viaplay bij KPN € 5 entertainmentkorting op Viaplay Viaplay bij Ziggo Momenteel geen actie voor Viaplay Viaplay bij Odido 50% korting op Viaplay in de eerste maand. Extra voordelig in combinatie met ESPN compleet (€ 24 per maand voor allebei). Viaplay bij Cayway Momenteel geen actie voor Viaplay

Viaplay aanbieding KPN

Als klant van KPN ontvang je € 5 entertainmentkorting per maand wanneer je internet, mobiel en televisie combineert. Hierdoor betaal je voor Viaplay geen € 19,99, maar € 14,99 per maand. Daarnaast krijg je € 7,50 korting op je mobiele abonnement, wat het combineren van diensten extra aantrekkelijk maakt.

Aanbieding Viaplay Odido

Bij Odido krijg je 50% korting op de eerste maand van je Viaplay-abonnement. Omdat het abonnement maandelijks opzegbaar is, kun je na die eerste maand stoppen, waardoor je eenmalig ongeveer € 9 betaalt. Extra interessant is Viaplay via Odido als je ook een ESPN Compleet-abonnement hebt voor Eredivisie-voetbal. Samen kosten deze diensten € 24 per maand, wat een besparing van € 6,49 per maand oplevert.

Viaplay op Ziggo

Op dit moment biedt Ziggo geen korting op Viaplay. Wanneer je Viaplay via Ziggo activeert, betaal je het standaardtarief van € 19,99 per maand.

Toegang tot F1 TV Pro

Met een Viaplay-abonnement krijg je ook toegang tot F1 TV Pro, waarmee je onder andere on-board camera’s kunt bekijken en livetijden kunt volgen.

F1 TV Pro is te gebruiken via de F1 TV-app op je iPhone en iPad. Dankzij AirPlay kun je de beelden naar je tv streamen, maar de app is ook direct te installeren op je Apple TV.

Zo maak je een F1 TV Pro-account aan met je Viaplay-abonnement:

Maak via deze pagina een account aan voor F1 TV Pro . Heb je al een account? Log dan in. Klik vervolgens op ‘Synchroniseer Mijn Account’. Je wordt doorgestuurd naar Viaplay. Log daar in en krijg direct toegang tot de content van F1 TV Pro.

