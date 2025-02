Waarom je liever achter een gassende diesel fietst dan achter een hard remmende EV

Nieuws

Als autoliefhebbers houden we meer van gas geven dan van remmen. En wat blijkt: dat is nog beter voor de gezondheid ook. Zelfs als je diesel rijdt …

Dat het affikken van fossiele brandstoffen niet goed is voor het klimaat, daar is inmiddels vrijwel iedereen het over eens. Schuldige is de uitstoot van CO2. In die zin is een EV vriendelijker voor de planeet dan een auto met verbrandingsmotor. Maar hoewel een elektrische auto geen uitlaat heeft, is-ie niet volledig uitstootvrij.



Nieuw onderzoek wijst uit dat remstof – afkomstig van zowel EV’s als auto’s met een verbrandingsmotor – zo giftig is dat het schadelijker zou zijn dan een flinke hap roet uit de uitlaat van een dieselauto. Zo lezen we bij het Amerikaanse Carscoops.

Dat is verrassend, aangezien EV’s veel gebruikmaken van regeneratief remmen en daardoor minder vaak hun conventionele remmen inzetten. Toch produceren ze door hun hogere gewicht per stop gemiddeld juist méér remstof dan hun lichtere tegenhangers met een benzine- of dieselmotor.

Remstof heeft grote impact op gezondheid

Wetenschappers van de Universiteit van Southampton onderzochten de impact van remstof op de longgezondheid. Ze testten vier typen remblokken: laag-metallisch, semi-metallisch, niet-asbest organisch en hybride keramisch.

Je zou denken dat ‘organisch’ gezonder is, maar de niet-asbest organische remblokken veroorzaakten de meeste ontstekingen in de longen – zelfs meer dan dieseluitstoot. Volgens de onderzoekers zijn juist deze remblokken het populairst in de VS vanwege hun lage prijs, stille werking en lange levensduur.

Koper in remstof grootste boosdoener

Niet-asbest organische remblokken zijn ontwikkeld als vervanger voor oudere asbesthoudende varianten. Ze bevatten kopervezels om de warmtegeleiding te verbeteren – een functie die vroeger door asbest werd vervuld. Asbest werd verboden vanwege de bewezen gezondheidsrisico’s, maar koperstof uit moderne remblokken wordt nu ook in verband gebracht met aandoeningen als longkanker, astma en chronische longaandoeningen.

Kopergehalte remblokken moet omlaag

In de Verenigde Staten hebben Californië en de staat Washington wetgeving aangenomen om het kopergehalte in remblokken te verminderen, maar die maatregelen zijn vooral bedoeld om watervervuiling tegen te gaan, niet om de luchtkwaliteit te verbeteren. In Europa pakt de aankomende Euro 7-emissienorm remstof aan, maar dat geldt alleen voor nieuwe auto’s en niet voor vervangingsonderdelen van bestaande voertuigen.

Slimme EV-rijders gebruiken hun remblokken nauwelijks

Wereldwijd is er nauwelijks regelgeving voor niet-uitlaatgerelateerde emissies, zoals stof afkomstig van remmen en banden. En ja, EV’s regenereren een deel van hun remenergie, maar ze zijn ook zwaarder en slijten daardoor sneller hun banden én remblokken. Althans, in de VS, want daar heeft de Universiteit van Southampton het onderzoek verricht.

Dat veel EV's in de VS blijkbaar nog veel remstof produceren, is mogelijk deels te wijten aan de onervarenheid van veel EV-rijders. Want wie slim het afremmende vermogen van de elektromotor benut, hoeft het rempedaal nauwelijks aan te raken en genereert dus ook geen schadelijk remstof.