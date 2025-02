Waarom Audi zijn prijzen verhoogt terwijl de verkopen instorten

Nieuws

Audi heeft een heel slecht 2024 achter de rug. De lage verkoopcijfers dwingen de beleidsbepalers in Ingolstadt om het roer om te gooien dus hebben ze iets bedacht: Audi’s zullen in de toekomst duurder worden.

Dat doet het automerk natuurlijk niet zomaar. Audi gaat zich namelijk meer richten op de premiummarkt, zo laat topman Jose Miguel Aparicio weten in gesprek met Auto Express. Volgens de baas van Audi UK wil het merk meer prestige uitstralen. Daarbij is het bereid om zijn klantenkring te verkleinen - Audi verkiest volgens Aparicio ‘kwaliteit over kwantiteit’.

Flinke prijsstijging

In andere woorden: de prijzen van Audi’s gaan aankomende tijd flink omhoog. Door meer de premiumkant op te gaan, wil het merk zich verder onderscheiden van zijn moederbedrijf Volkswagen. Wel moet Audi erop letten dat het merk niet in het vaarwater van Porsche komt.

De strategie gaat Audi aan de onderkant van de markt klanten kosten, maar dat willen de Duitsers dus goedmaken met hogere prijzen en grotere marges.

2 Audi-modellen verdwijnen

Door de koerswijziging worden de ‘betaalbare’ modellen van Audi naar de eeuwige jachtvelden gestuurd. De Audi A1 en de Audi Q2 krijgen definitief geen opvolger en zwaaien binnenkort naar alle waarschijnlijkheid af. Hierdoor wordt de Audi A3 het instapmodel van het merk. In Nederland betaal je minimaal 39.990 euro voor de hatchback, de sedanvariant is 500 euro duurder.

Concept cars

Audi focust zich op zijn grote modellen. Het merk hintte in 2021 met het Grandsphere concept (foto links) al naar de toekomst van de Audi A8, terwijl het Urbansphere concept (foto rechts) juist het neusje van de zalm moet worden op SUV-gebied. Wanneer we nieuwe luxere modellen uit Ingolstadt zullen zien is nog niet bekend.

Slecht 2024

De strategiewijziging lijkt een reactie op het slechte jaar dat Audi heeft doorgemaakt. In 2024 verkocht het merk wereldwijd 1.671.218 auto’s, bijna 12 procent minder dan in 2023. Hiermee loopt Audi achter op zijn eeuwige concurrenten: Mercedes (bijna 2 miljoen) en BMW (2,2 miljoen).