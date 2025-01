Column - Dat de elektrische revolutie vastloopt, is niet alleen goed nieuws

Nieuws

Duidelijk en consistent autobeleid gaat niet samen met het toenemend populisme in Europa. Het kan zomaar dat er een dikke streep gaat door het plan om in 2035 alleen nog EV’s in de Europese showrooms te verkopen. Dat lijkt leuk voor EV-haters, maar heeft ook nadelen.



2024 was voor veel grote Europese autoconcerns geen fijn jaar. Stellantis, Volkswagen en Ford haalden de (digitale) krantenkoppen vaker dan hen lief was met massaontslagen, fabriekssluitingen of tegenvallende winsten. Twee zaken vielen op. Ten eerste brokkelt in China het marktaandeel van Europese automerken snel af, ten tweede begon de transitie naar elektrisch rijden te haperen.

Dat eerste is iets wat Europese merken moeten accepteren. De gouden tijden waarin de winsten dankzij de verkopen in China torenhoog waren, komen niet terug. Jongere Chinezen rijden liever een merk uit eigen land vol maffe opties dan een BMW, die ze associëren met hun vader of opa.

Onwil om te vernieuwen



Ook het plan om in 2035 alleen nog EV’s in de Europese showrooms te verkopen, wankelt. Dat kan goede redenen hebben, bijvoorbeeld omdat het elektriciteitsnet nog niet berekend is op alle elektrische auto’s. Maar het lijkt vooral onwil om te vernieuwen. Zowel in de boardrooms van de grote autobedrijven als in de politiek.

Veel symboolpolitiek



Die onwil hangt samen met de populistische wind die door Europa waait. De waan van de dag en het humeur van het volk zijn belangrijker dan consistent beleid voor de lange termijn. Nederland kan erover meepraten, sinds de populistische partijen PVV en BBB in 2024 voor het eerst toetraden tot een kabinet.

Dat leidde tot symboolpolitiek (we gaan weer 130 km/h rijden!), maar ook tot kwalijker zaken. Met het gedraai rond de zero-emissiezone voor bedrijfswagens toonde de overheid zich onbetrouwbaar. Aan beleid waar gemeenten jaren aan hadden gewerkt, werd vlak voor de invoering op 1 januari 2025 plotseling gemorreld vanuit Den Haag.



Duidelijkheid gewenst



Niemand is geholpen met de onduidelijkheid, de ondernemers die het aangaat nog wel het allerminst. Grilligheid dicteert en niet alleen in Nederland. In Duitsland keert na de vervroegde verkiezingen in februari waarschijnlijk een veel conservatievere regering aan. Ik verwacht de komende jaren dan ook weinig vernieuwende gedachten over elektrische mobiliteit. Niet vanuit Den Haag of Brussel, maar ook niet vanuit Wolfsburg.

Deze column verscheen eerder in Auto Review 1/2025. Nabestellen kan in de webshop.