Bij Fastned rinkelt de kassa al met 2 EV’s per uur

Nieuws

Onder het gele dak van Fastned staan steeds vaker auto’s te laden. Toch stelt het snellaadbedrijf zijn doelstellingen voor 2025 naar beneden bij. Wat is er aan de hand? Wij duiken in de leukste cijfers.

Fastned heeft vorig jaar 50 nieuwe snellaadlocaties geopend. Daarmee staat het totaal op 346 locaties in Nederland en acht buurlanden (zie onderstaande kaart). Het plan is 1000 snellaadstations in 2030.

Hoewel Fastned wil blijven groeien, zijn de verwachtingen voor 2025 naar beneden bijgesteld. Volgens het snellaadbedrijf komt elektrisch rijden negatief in het nieuws en groeit het aantal EV’s op de weg minder snel dan verwacht. Ja, in Nederland stijgt het aantal verkochte elektrische auto’s, maar in andere Europese landen is de vaart eruit.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Vergelijk nu

Eén keer per maand snelladen



Wij laden regelmatig bij Fastned en vinden het leuk om in de cijfers te duiken. Zo telde Fastned in het laatste kwartaal 525.000 actieve gebruikers en 1,6 miljoen laadsessies. Dus de gemiddelde Fastned-gebruiker komt per kwartaal drie keer snelladen – dat is precies één keer per maand.



Eén keer per maand kan bij jou ook Auto Review op de mat vallen! Abonnementen zijn nu in de aanbieding.



Pak maximaal 50% korting (tijdelijke actie)

Tijdens die 1,6 miljoen laadsessies werd 42,5 GWh aan hernieuwbare energie afgenomen. Dat komt neer op 26,6 kWh per laadsessie. Als je een Dacia Spring vult van 10 tot 80 procent, neem je maar 19 kWh af. Doe je dat met een Volkswagen ID.5 (77 kWh), dan moet je 54 kWh afrekenen (10 tot 80%).

Fastned loopt binnen met 1 of 2 EV's per uur



Eén doelstelling voor 2025 trekt onze aandacht: de beoogde jaaromzet van minimaal 325.000 euro per laadstation. Dat klinkt misschien als een groot bedrag, maar het is in theorie best makkelijk verdiend. Want als één keer per uur zo’n Volkswagen ID.5 (of een andere EV met een grote batterij) inplugt en het normale tarief van 0,74 euro per kWh betaalt, dan harkt Fastned op jaarbasis 349.400 euro binnen.

Zelfs als je uitgaat van Fastneds gemiddelde van 26,6 kWh per laadsessie, dan staat twee (!) auto’s per uur opladen gelijk aan een omzet van 344.800 euro. Als je het zo bekijkt, moet 2025 wel een geweldig jaar worden voor Fastned.