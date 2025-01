Gratis parkeren in Amsterdam: hier kan het nog

Nieuws

Gratis parkeren in Amsterdam is een uitdaging, maar het kan wel. Wij kennen de plekken die bijna niemand weet te vinden. Bespaar veel geld en lees waar je voor niets kunt staan.

Kun je nog gratis parkeren in Amsterdam?

Jazeker, de beste dag om gratis te parkeren in Amsterdam is zondag. In een heel groot deel van de stad kun je gratis parkeren, ook binnen de Ring A10. Alleen in het centrum betaal je ook op zondag. Maar in grote delen van Amsterdam West, Oost, Zuid en Noord kun je voor niets staan.

Op de andere dagen is gratis parkeren in Amsterdam vrijwel onmogelijk, vooral binnen de ringweg A10. Toch zijn er enkele plekken waar dit nog kan, voornamelijk buiten de ring.

Amsterdam Nieuw-West en Zuidoost: In bepaalde delen van deze stadsdelen is parkeren nog gratis. Echter, de afstand tot het centrum is aanzienlijk, en goed openbaar vervoer richting het centrum is niet altijd direct beschikbaar.

Amsterdam Noord: Hoewel hier op veel plaatsen betaald parkeren is ingevoerd, zijn er nog enkele gebieden met gratis parkeren. Let op de blauwe zones, waar je met een parkeerschijf beperkt kunt parkeren.



Goedkoop parkeren op een P+R in Amsterdam

De makkelijkste manier om goedkoop te parkeren in Amsterdam, is een P+R aan de rand van de stad. In de P+R regeling van Amsterdam moet betaald worden voor zowel het parkeerkaartje als voor openbaar vervoer. Het parkeertarief is afhankelijk van de aankomsttijd bij de P+R.

P+R Amsterdam tarief

Weekdagen na 10 uur: 6 euro voor 24 uur parkeren

Weekdagen voor 10 uur: 13 euro voor eerste 24 uur, daarna 6 euro per 24 uur

Weekend: 6 euro voor 24 uur parkeren

Feestdagen: 6 euro voor 24 uur parkeren

P+R Amsterdam adres en locatie



Amsterdam heeft meerdere P+R-terreinen verspreid over de stad, ideaal voor bezoekers die met de auto komen en de stad verder met het openbaar vervoer willen ontdekken.

Een van de opties is P+R Noord , gelegen aan de Nieuwe Leeuwarderweg 25, 1022 BP Amsterdam. Dit terrein is makkelijk bereikbaar via afrit S116 van de A10.

, gelegen aan de Nieuwe Leeuwarderweg 25, 1022 BP Amsterdam. Dit terrein is makkelijk bereikbaar via afrit S116 van de A10. Een andere populaire locatie is P+R Olympisch Stadion , te vinden op Stadionplein 44, 1076 DE Amsterdam, bereikbaar via afrit S108. Ook P+R Johan Cruijff ArenA , aan de ArenA Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam, biedt voldoende parkeergelegenheid en ligt gunstig vlakbij de A2, afrit S110.

, te vinden op Stadionplein 44, 1076 DE Amsterdam, bereikbaar via afrit S108. Ook , aan de ArenA Boulevard 1, 1101 AX Amsterdam, biedt voldoende parkeergelegenheid en ligt gunstig vlakbij de A2, afrit S110. Voor wie richting het oosten van de stad reist, is P+R Zeeburg II een handige optie. Dit terrein ligt aan de Zuiderzeeweg 8, 1095 KJ Amsterdam, bereikbaar via afrit S114. In dezelfde omgeving ligt ook P+R Zeeburg III , aan de Zuiderzeeweg.

een handige optie. Dit terrein ligt aan de Zuiderzeeweg 8, 1095 KJ Amsterdam, bereikbaar via afrit S114. In dezelfde omgeving ligt ook , aan de Zuiderzeeweg. Aan de westkant van de stad bevindt zich P+R Sloterdijk , gelegen bij station Sloterdijk op Piarcoplein 1 (Orlyplein), 1043 DW Amsterdam. Dit terrein is bereikbaar via afrit S102 vanaf de A10. Verder is er P+R Bos en Lommer , aan de Leeuwendalersweg, dat via afrit S104 te bereiken is.

, gelegen bij station Sloterdijk op Piarcoplein 1 (Orlyplein), 1043 DW Amsterdam. Dit terrein is bereikbaar via afrit S102 vanaf de A10. Verder is er , aan de Leeuwendalersweg, dat via afrit S104 te bereiken is. Tot slot is er nog P+R VUmc, bij het VU Medisch Centrum aan de De Boelelaan, bereikbaar via afrit S108.

Let wel op dat sommige locaties binnen de milieuzone van Amsterdam vallen. Controleer vooraf of je auto toegang heeft tot deze zones.

Gratis parkeren Amsterdam invaliden

In Amsterdam zijn er diverse mogelijkheden voor houders van een geldige Europese gehandicaptenparkeerkaart (GPK) om gratis te parkeren:

Openbare gehandicaptenparkeerplaatsen langs de straat: met een GPK mag je hier gratis parkeren.

met een GPK mag je hier gratis parkeren. Parkeergarages en parkeerplaatsen met slagbomen: hier gelden de normale parkeertarieven, tenzij anders aangegeven

