In Nederland werken we met vaste kentekenseries, die eens in de zoveel tijd worden vernieuwd als alle mogelijke combinaties zijn verbruikt. Recent was het inderdaad zo ver: zo zien de nieuwe kentekens van 2024 eruit.

Wat zijn de nieuwe kentekens in 2024?

De nieuwe kentekencombinatie is op 04-06-2024 ingegaan. Dit is de elfde kentekenserie in de Nederlandse geschiedenis en wordt gevormd door drie letters, twee cijfers en weer een letter. De combinatie ziet er dus als volgt uit: XXX-99-X. Het allereerste kenteken dat met de nieuwe kentekencombinatie werd uitgegeven was een Volvo EX30 van de Koninklijke Nederlandsche Reddings Maatschappij (zie foto hierboven).

Wat was de vorige kentekenreeks?

Tot voor kort kregen nieuwe auto’s in Nederland een kenteken mee in de volgende combinatie: X-999-XX. Deze gold vanaf 19-08-2019 en was de tiende kentekenserie in Nederland.

Wanneer komt er een nieuwe kentekenreeks?

Het RDW komt met een nieuwe kentekenreeks als alle mogelijke combinaties van de vorige kentekenserie zijn opgebruikt. Hoe lang dit duurt hangt uiteraard af van hoeveel auto’s er worden verkocht en verschilt dus per kentekenserie.

De kortste kentekenserie in de Nederlandse geschiedenis was 9-XXX-99 en werd slechts twee jaar gebruikt tussen maart 2013 en maart 2015.

De eerste kentekenserie werd uitgegeven in 1951 en bestond uit twee letters en vier cijfers. Deze kentekenserie is 16 jaar meegegaan, in die tijd kochten nog niet zoveel mensen een nieuwe auto.

Zo komen de nieuwe kentekens eruit te zien

De nieuwe kentekenserie (2024) volgt de volgende combinatie: XXX-99-X. Zie hierboven een foto van de nieuwe kentekenserie op een Volkswagen Golf.

Wat zijn de verboden lettercombinaties?

Vanaf de vierde kentekenserie worden er geen klinkers meer gebruikt in kentekens. Ook de letters C en Q worden gemeden, omdat deze makkelijk kunnen worden verward met een 0.

Omdat er in het kenteken letters staan, is het mogelijk om bepaalde niet gewenste combinaties te maken. Deze zijn verboden door het RDW. Dit kunnen ongewenste of ludieke woorden zijn, maar ook afkortingen naar politieke partijen, voetbalclubs, of zelfs aanstootgevende organisaties. Denk hierbij bijvoorbeeld aan KUT, GVD, VVD, PVV, PSV of KKK.