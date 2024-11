Te veel klagen over het gebrek aan fysieke knoppen bestaat niet

Nieuws

Soms mopperen vertegenwoordigers van automerken dat de autopers te vaak klaagt over sliders en touchknoppen. Andere keren zijn het juist de automobilisten die ons aanmoedigen om te blijven zaniken totdat automerken er gehoor aan geven. In Auto Review 11 schreef ik deze column.

Tijdens mijn wandelvakantie in Luxemburg heb ik ‘s ochtends uitzicht op het ontbijtbuffet. Een man met grijs haar worstelt met het luidruchtige koffiezetapparaat. Hoewel de knop voor een kopje koffie is gelabeld met een icoontje van … een kopje koffie, heeft hij het voor elkaar gekregen om de machine tot twee keer door te spoelen en zichzelf driedubbel te ergeren.

Kortstondig overweeg ik de man te helpen, maar even daarvoor zag ik hem het allerlaatste chocoladecroissantje op zijn bord leggen en toen vloog alle goodwill de ontbijtzaal uit.

Tip Kies jouw autoverzekering Nieuwe auto kopen? Bij Interpolis kun je nu kiezen uit een uitgebreide autoverzekering of een basis autoverzekering. Welke kies jij?

Zes of zestig knoppen

De man is op leeftijd, maar heus niet te oud om een nieuwe auto te kopen. Hoe zal het gaan wanneer hij achter het stuur stapt van het nieuwste van het nieuwste? Als hij de koffiemachine al niet snapt, hoe gaat het hem dan ooit lukken om het gepiep - dat weerklinkt zodra hij te hard rijdt - uit te schakelen? Of de overijverige rijstrookassistent die tegenstuurt als-ie de auto op z’n beloop laat? Het koffiezet­apparaat heeft zes knoppen, een moderne auto heeft er zestig en je bedient ze via een touchscreen …

De ellende van services en diensten

Maar het probleem is groter dan de juiste knop weten te vinden. Hij weet zich vast ook geen raad met services en diensten. Zoals met tweedehands auto’s waarbij hij de adaptieve cruisecontrol, de stoelverwarming of de mogelijkheid om software-updates te ontvangen, opnieuw moet activeren met een betaalabonnement.

Hij heeft mazzel dat de verkoop van nieuwe auto’s in veel gevallen nog gewoon via de dealer loopt en niet via het internet. Anders zie ik het wel gebeuren dat-ie een BMW 3-serie denkt te bestellen en vervolgens vier jaar in een Seres 3 rijdt.

Als Dacia en Suzuki het kunnen ...

De oplossing ligt voor de hand: hij kan in het verleden winkelen en een tweedehands auto van vóór het digitale tijdperk kopen. Maar ik heb ook goede hoop voor de toekomst. Want als het een budgetmerk als Dacia of Suzuki al lukt om alle hinderlijke rijhulpsystemen met één fysieke knop (zie foto) de mond te snoeren, dan kunnen de andere merken niet achterblijven. Zij moeten met vergelijkbare oplossingen komen.

Want als we kijken welke particulieren zich nieuwe auto’s kunnen veroorloven, dan zijn het mannen met grijze haren die op vakantie niet weten hoe het koffiezetapparaat werkt.