Column: waarom ik op vakantie liever door Duitsland dan Frankrijk rijd

De jaarlijkse zomertrek naar het zonnige zuiden van Europa zit er voor de meeste vakantiegangers weer op. Zelf ben ik net terug uit Italië. Daar kom ik al jaren. Op de heen- en terugweg rijd ik altijd door Duitsland en Oostenrijk en niet door België, Frankrijk en Zwitserland zoals anderen soms doen. Niet omdat je er harder mag rijden, maar vanwege een heel andere reden.

Het sanitair langs de autobahn is bijna altijd schoon is en daar word ik heel blij van. Smetvrees heb ik niet, maar de keren dat ik voor mijn vakantie in Frankrijk was en langs de autoroute du soleil een sanitaire stop inplande, keerde ik regelmatig onverrichter zake naar de auto terug, in de hoop bij de volgende stop wél een schoon toilet aan te treffen. Of in ieder geval geen hurktoilet, het bekende gat in de grond. In Duitsland heb ik dat nooit. Altijd is het sanitair waarvoor je moet betalen schoon en tiptop in orde. Dat lijkt vanzelfsprekend, maar is dat niet. Ook niet in Nederland.



De hele rambam was aanwezig

Onlangs stopte ik bij een groot tankstation langs de A2. Koffie van Starbucks, vers belegde broodjes, goed gevulde schappen; de hele rambam was aanwezig. Dat gaat goedkomen, dacht ik. Om toegang tot de toiletruimte te krijgen, moest ik betalen, maar dat is prima. Maar toen ik eenmaal binnen was, bleek werkelijk geen toilet schoon. Toiletpapier had ik vanwege mijn kleine boodschap niet nodig, maar als dat wel zo was, had ik pech; in tegenstelling tot mijn blaas, was de toiletrolhouder leeg.

Toen ik vervolgens mijn handen wilde wassen, bleek er geen zeep uit de dispenser te komen. En om het allemaal nog erger te maken, kreeg ik de kraan niet meteen aan de praat, hoe ik ook met mijn handen voor de sensor wapperde. Uiteindelijk ving ik uit de tweede kraan enkele druppels water op om vervolgens tot de ontdekking te komen dat - je raadt het al - de papieren handdoekjes op waren …

Hoe krijgen die Duitsers dat toch voor elkaar, vroeg ik mij verbaasd af toen ik met natte handen weer naar mijn auto liep. De wereld op zijn kop, want ik zou verbaasd moeten zijn waarom dat in Nederland vaak níét lukt. En in Frankrijk ook niet, is mijn ervaring. Nee, volgend jaar rijd ik weer lekker door Duitsland naar mijn Italiaanse vakantiebestemming, ook al betekent dat een beetje omrijden. En alle wegwerkzaamheden? Die neem ik graag op de koop toe.