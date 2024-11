Europeanen smullen van Franse auto's, maar Nederlanders steeds minder

Nieuws

We worden constant bestookt met berichten over de opmars van Chinese automerken in Europa. Maar kijken we met Nederlandse ogen naar de Europese top 20, dan springt er een heel ander land uit.



Laten we het land van herkomst eens als uitgangspunt nemen bij het analyseren van de Nederlandse auto-top 20 in oktober 2024. Dan blijkt afgerond maar liefst 30,7 procent van de bestsellers van Duitse komaf, met Volkswagen aan kop. Op enige afstand volgt Zuid-Korea met 23,8 procent.



Tesla met twee modellen in Nederlandse top 20



Daarna is het een hele tijd stil tot de nummer 3. Daar vinden we de VS, die dankzij de Tesla Model 3 en Model Y afgerond 13 procent van de top 20 in handen heeft.

Frankrijk is eveneens met twee modellen in de top 20 vertegenwoordigd: de Peugeot 208 en 2008. Samen nemen ze 12,8 procent van de verkoop van de toplijst voor hun rekening. Na Frankrijk volgen Zweden (12,4%), Tsjechië (11,2%) en Japan (9,1%).

Dacia Sandero aan kop in Europa



In Europa als geheel wordt de top 20 van oktober eveneens gedomineerd door de Duitse merken. En ook dan gaat Volkswagen voorop. Zweden en de VS zijn in geen velden of wegen te bekennen. Zuid-Korea is goed voor 8,2 procent van de top 20, maar wordt nog voorgegaan door Roemenië (10,4%). Dat land heeft met de Dacia Sandero dé bestseller van Europa in huis, maar ook de Duster doet het goed.



Franse auto's goed voor vijfde deel Europese top 20



Maar hoe staat het met de Franse auto's in de Europese top 20? De Peugeot 208 en 2008 en de Renault Clio en Captur hebben samen 23,1 procent van de bestsellerlijst in handen. Oftewel bijna twee keer zoveel als in de Nederlandse top 20. Zo zie je maar weer, dat de Nederlandse automarkt verre van representatief is voor de Europese.