Zo rijd je al voor 288 euro in de nieuwe Renault 5

De eerste reviews van de Renault 5 druppelen binnen en bevestigen wat veel mensen al dachten: wat een leuk, kek en geslaagd karretje! Daarnaast hoeft-ie ook helemaal niet duur te zijn. Via onze private lease vergelijker kun je de EV - na aftrek van subsidie - al voor 288 euro per maand rijden.

Private lease maakt autorijden eenvoudiger doordat je een vast maandbedrag betaalt waarin de meeste autokosten zijn inbegrepen. Je hoeft je geen zorgen te maken over afschrijving, verzekering en onderhoud. Dit draagt bij aan een zorgeloze rijervaring. De enige kosten die je zelf nog moet betalen, zijn die voor brandstof of stroom.

Daarbij komt dat je ook met private lease kunt profiteren van de SEPP-subsidie op elektrische auto’s. Deze subsidie bedraagt 2.950 euro en wordt bij een private leasecontract maandelijks uitbetaald over een periode van maximaal 48 maanden. Dit betekent dat je elke maand 61,46 euro ontvangt, ongeacht de looptijd van je contract. Wees er wel snel bij, want dit jaar is de laatste mogelijkheid voor de subsidie.

Wil jij de Renault 5 private leasen?

Over de Renault 5

De Renault 5 staat nu voor een actieprijs van 349 euro in de vergelijker, maar door de subsidie kun je al vanaf 288 euro per maand rondrijden in de gloednieuw EV. Dit maakt de Franse hatchback tot een van de goedkoopste elektrische auto’s. De Renault 5 private lease je via Auto Review.

Voor dit scherpe bedrag krijg je een leuk vormgegeven auto, die ook nog eens erg leuk rijdt (zo lees je in onze Renault 5 review). Heeft de EV nog meer voordelen, en zijn er ook nadelen te ontdekken? Wij zetten het voor je op een rijtje.

Pluspunten Minpunten + Originele vormgeving, mix van retro en modern - Technische specificaties niet indrukwekkend + Rijdt leuk en comfortabel - Beenruimte achterin + Scherpe prijs met subsidie - Goedkopere uitvoering nog niet beschikbaar

Benieuwd naar alle technische specificaties van de Renault 5? In het onderstaande overzicht vind je alle belangrijke getallen op een rijtje. Onder andere het vermogen, de actieradius, het gemiddelde verbruik en het laadvermogen zijn vermeld.

Specificaties

Eigenschap 120 pk urban range 150 pk comfort range Vermogen (pk) 120 150 Koppel (Nm) 225 245 0-100 sprint (seconden) 9,0 8,0 Accucapaciteit (kWh) 40 52 Batterijtype Lithium-ion Lithium-ion Gemiddeld verbruik (WLTP) 14,5 kWh/100 km 14,9 kWh/100 km WLTP-actieradius (km) 312 410 Laadvermogen (kW) 11 11 Laadtijd (10%-100%) n.n.b. 4 u 45 min Snellaadvermogen (kW) 80 100 Snellaadtijd (15%-80%) n.n.b. 31 min

Renault 5 Evolution

De Renault 5 is momenteel verkrijgbaar in drie uitrustingsniveau’s: de Evolution, de Techno en de Iconic Cinq. Eerstgenoemde is de instapper, maar dat wil niet zeggen dat je er bekaaid vanaf komt met deze uitvoering. Standaard zijn onder andere:

Cruise control

Climate control

18 inch lichmetalen velgen

Parkeersensoren achter

Automatische airconditioning

LED-verlichting rondom

Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels

Elektrische bedienbare ramen

Actieve rijbaanassistentie

Vermoeiheidsherkenning

Warmtepomp

7 inch digitaal instrumentarium

10 inch touchscreen met draadloze Apple CarPlay en Android Auto

Renault 5 private lease

De Renault 5 is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 349,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Renault 5 private lease prijzen.

De Renault 5 is een origineel vormgegeven elektrische auto en een goede kandidaat voor mensen die op zoek zijn naar een leuke en capabele EV. Kijk dan verder in onze private lease vergelijker, waar je nog 263 andere auto’s kunt vinden om uit te kiezen.