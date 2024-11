Waarom wij ons zorgen maken over Renaults oplossing voor het touchscreen-probleem

Nieuws

Renault gaat in 2028 beginnen met zijn volgende generatie van EV’s. De dashboards van die modellen gaan flink op de schop. Van de eerste schetsen schrikken we ons een hoedje, maar hoofdontwerper Gilles Vidal probeert ons gerust te stellen. Dat lukt niet helemaal …

Het Franse merk wil meerdere ‘baanbrekende oplossingen’ op de markt brengen met zijn nieuwe elektrische modellen (vanaf 2028), zo laat Vidal weten in gesprek met het Britse Autocar. Daar hoort volgens de topman ook het ontwerp van het interieur bij.

Meer verhalen als deze lezen? Schrijf je in voor de gratis wekelijkse nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Embleme als voorbeeld

Wat Renault van plan is met het interieur, hebben ze al een beetje verklapt met interieurschetsen van hun nieuwste studiemodel: de Renault Embleme. We schreven eerder al over het design van het exterieur en de aandrijflijn, maar nu focussen we ons op het ontwerp van het dashboard. Daar zijn namelijk een aantal interessante dingen te ontdekken.

Dashboard van de Renault Embleme-concept (links) en de Renault Scenic (rechts)



Contact opnemen met Hyundai

Het eerste wat opvalt aan het interieur van de concept car is het enorme doorlopende scherm op het dashboard. Hieronder vind je een centraal gelegen touchscreen. We zijn huiverig voor de overdaad aan beeldschermen en drukken Renault op het hart om contact op te nemen met Hyundai. Zij kwamen na onderzoek namelijk tot de conclusie dat de meeste klanten helemaal niet zitten te wachten op meer touchscreens, maar juist op fysieke knoppen.

Totale digitalisering doorbreken

Gilles Vidal probeert ons echter gerust te stellen. Er komt inderdaad een groot scherm dat over de volledige breedte van het dashboard loopt, maar de hoofdontwerper geeft aan dat Renault ook de trend richting ‘totale digitalisering’ wil doorbreken.

Wat hij daar concreet mee bedoelt? Renault gaat ook knoppen en schakelaars voor de belangrijkste bedieningselementen in zijn nieuwe dashboards implementeren. Vidal geeft aan dat Renault kritisch gaat kijken waar het handig is om een fysieke knop te gebruiken en wanneer het wel kan digitaliseren. Hiermee hebben de Fransen een duidelijk doel: het nieuwe dashboard moet zo gebruiksvriendelijk en intuïtief mogelijk worden gemaakt. We slaken even een zucht van verlichting.

Voorbeelden Embleme

Het meest duidelijke voorbeeld van deze visie is in de Embleme-concept car terug te vinden in de vorm van de draaiknop voor het volume. In veel auto’s is die ondertussen vervangen, maar volgens velen werkt dit nog altijd het fijnste. Boven de grote draaiknop en het centrale touchscreen zien we enkele knoppen, al lijken deze wel gedigitaliseerd te zijn en gebruik te maken van haptische feedback.

Zorgen

We maken ons daarom nog steeds zorgen: heeft Renault wel echt door wat de klant het liefste wil? Hebben ze dan niet geluisterd naar de stormvloed aan klachten over de haptische knoppen en de onhandige sliders van Volkswagen? Dus s'il vous plaît Renault, verwerk wat meer tastbare knoppen voor belangrijke functies in jullie dashboard van de toekomst.