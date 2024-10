Meer dan 1 op de 10 Nederlandse auto’s is een Volkswagen

Nieuws

Nederland Opel-land? Nee hoor. Van alle 9.413.692 auto’s in Nederland is meer dan 10 procent een Volkswagen. Maar het populairste model is niet de Volkswagen Golf ... Verder kun je nog altijd het PSV-stadion vullen met alle Nederlandse Saab-rijders.



In Nederland rijden in totaal 1.100.428 Volkswagens rond. Dat is 11,7 procent van het totale wagenpark. Toyota is een verrassende nummer 2 (we hadden Opel op die plek verwacht), maar blijft op respectabele afstand. De cijfers komen uit een uitgebreid rapport van RAI Vereniging en Bovag.



Top 5 personenauto’s in Nederland

Volkswagen (1.100.428) Toyota (674.318) Opel (649.477) Peugeot (637.810) Renault (606.102)

Niet de Golf (262.931), maar de Polo (275.647) is de Volkswagen die je in Nederland het meest ziet rijden. De Polo is daarmee de meest voorkomende auto in Nederland. Er zijn ook nog 206 Phaetons en 326 Corrado’s.



Meer Tesla’s dan Saabs

Hoewel het gaat om alle auto’s in Nederland (ongeacht bouwjaar), dringt de moderne tijd zich toch op. Er zijn nog 31.064 Saabs in Nederland (in ruim 18.000 gevallen gaat het om de 9-3), maar daar stelt Tesla al een aantal tegenover van 82.795. Van een ander verdwenen merk, Daihatsu, rijden nog steeds 46.570 auto’s door Nederland.

Minder Mercedessen dan BMW’s

De eeuwige Duitse concurrentieslag is in Nederland voorlopig beslist in het voordeel van BMW. 407.848 auto’s in Nederland hebben een BMW-logo, terwijl Mercedes de Mercedes-ster op 386.998 Nederlandse auto’s prijkt. De C-klasse is het populairst (71.607). Bij BMW is het met afstand de 3-serie (107.982).

Dit is de kans dat je een Ferrari ziet rijden

Ruim 3000 Nederlanders zijn in het gelukkige bezit van een Ferrari. 1 op de 300.000 Nederlandse auto’s heeft dus een Ferrari-logo. Tenzij je in Bloemendaal of Wassenaar woont, is de kans dus niet zo groot dat je er eentje ziet rijden. Een McLaren (199), Hummer (214) of Nio (307) is nog veel zeldzamer.