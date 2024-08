Nieuws

We zijn een beetje verliefd op Akio Toyoda, het voormalige opperhoofd van het enorme Toyota-concern. Aan hem hebben we de GR Yaris, de Toyota GR Supra en de GT86 (later GR86) te danken. Hij maakte in 2023 een klein slippertje, maar het lijkt erop dat Akio dit nu goedmaakt.

Met dat slippertje bedoelen we de Toyota Century. Dat is de Rolls-Royce van Toyota. Al sinds de jaren 60 is hij op de markt (niet in Nederland en België trouwens) en in al die tijd bleef hij trouw aan zijn roots van ultraluxe sedan. Hij had voor de verandering eens geen hybride, maar een V8 en zelfs een V12, de enige die Toyota ooit geproduceerd heeft. De Century werd jarenlang met de hand gebouwd en heeft zelfs een eigen logo, van een gouden feniks.

Toyota Century werd een SUV

Dat de V12 vanaf 2018 moest wijken voor een V8 met hybride-ondersteuning zagen we nog door de vingers. Maar in 2023 gooide Toyota het roer volledig om: de Century werd een SUV. Commercieel gezien begrijpelijk, maar het Colosseum verander je ook niet opeens in een kartbaan. Maar nu lijkt er een versie aan te komen, die heel gaaf belooft te worden.

We verwachten de power-SUV van Toyota niet in Nederland, maar als dit wel zo is, lees je dat in onze wekelijkse nieuwsbrief.

GRMN-versie op komst

Voormalig CEO Akio Toyoda was volgens Motor1.com pas op bezoek in China. Hier sprak hij met eigenaren van een nieuwe Toyota Century. Nu snap je de unieke positie van de Century binnen het Toyota-aanbod. Als jij een Toyota Corolla Cross koopt, krijg je een hand van de dealer, maar komt Akio niet bij je op de koffie. De Chinese eigenaren kregen te horen dat er een sportieve GRMN-versie van de Century aankomt.

De enige Century GRMN die nu op de wereld bestaat (zie de hoofdfoto), behoort tot de privécollectie van Akio, die bij Toyota nog behoorlijk wat in de melk te brokkelen heeft. Zijn exacte woorden waren: "De SUV gaat in productie, omdat er dan zoveel mogelijk mensen in kunnen rijden." Momenteel is de Century SUV alleen in Japan en China te koop.



“GRMN staat voor Gazoo Racing Masters of Nürburgring.”

GRMN staan voor Gazoo Racing Masters of Nürburgring. De letters zijn voorbehouden aan de sportiefste Toyota-modellen. De Toyota Yaris 1.8 GRMN uit 2018 levert 212 pk en de GRMN-versie van de huidige Toyota Yaris, die alleen in Japan leverbaar is, doet hier met 272 pk nog een schep bovenop.

Welke motor de Century GRMN krijgt, is niet bekend. Het mooiste zou de V12 zijn, maar dat zien we niet gebeuren. We denken eerder aan de V8 met hybridetechnologie van de vorige Century. De huidige SUV is een plug-in hybride met V6, maar dat vinden we wat magertjes voor een Toyota met GRMN-logo.