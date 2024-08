Neem een kijkje in de grootste EV-showroom ter wereld

Nieuws

Als je een elektrische auto zoekt en modellen wilt vergelijken, moet je van showroom naar showroom fietsen. Daar heeft de grootste batterijfabrikant ter wereld een oplossing voor gevonden.

Geen enkel automerk heeft genoeg elektrische modellen in zijn assortiment om een grote showroom te vullen. Als bewijsmateriaal willen we de fraaie maar lege showrooms van Polestar, Nio en Xpeng aandragen. Leuk als je een model van dat merk wilt, maar wat nu als je nog in de verkennende fase bent als EV-koper?



Bijna 100 modellen van 50 automerken

CATL, de grootste batterijproducent voor EV’s wereldwijd, heeft daar een oplossing voor gevonden die 13.000 vierkante meter beslaat. Een reusachtige EV experience center waarin bijna 100 modellen van 50 automerken staan uitgestald. Dan hebben we het over Tesla’s, Volkswagens en Nio’s, stuk voor stuk met een batterij van CATL.

Klanten kunnen de auto’s bekijken en moeilijke vragen stellen aan de EV-experts. Het is geen winkel, dus er lopen geen hinderlijke verkopers rond. CATL grijpt logischerwijs zijn kans om de batterijgeschiedenis van het merk uitgebreid uit de doeken te doen.



EV experience center zelf bezoeken

Als je het experience center zelf wilt bezoeken, zul je op het vliegtuig moeten stappen. Het staat in Chengdu, de op drie na grootste stad van China, en is 365 dagen per jaar geopend. We hopen dat CATL een soortgelijk centrum in Nederland gaat openen. Aan potentieel animo zal het niet liggen: ons landje heeft bijna net zoveel inwoners als Chengdu (ja, zo groot is die stad).