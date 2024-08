BMW-topman: 'Elektrische auto's moeten eigen rijbaan krijgen'

Nieuws

Geef elektrische auto's hun eigen rijbaan op de snelweg. Of biedt gratis parkeren in de stad aan. Zo wordt de aanschaf van elektrische auto's ook aantrekkelijk zonder subsidie. Dat vindt een topman van BMW.



Wereldwijd was het marktaandeel van elektrische auto's over het eerste kwartaal van 2024 nog toegenomen. Van januari tot en met maart werden over de hele wereld 25 procent meer elektrische auto's verkocht dan in dezelfde periode een jaar eerder. Inmiddels hangt de vlag er anders bij. De belangstelling voor EV's is tanende, zeker in een belangrijke automarkt als Duitsland.

'Geen EV-subsidies? Dan andere aanpak'



Nadat de Duitse overheid zich gedwongen zag de riante aankoopsubsidies af te schaffen, zakte de verkoop van elektrische auto's als een plumpudding in elkaar. Tijd voor een alternatieve aanpak, zo vindt Milan Nedeljković, de hoogste baas van de afdeling Productie bij BMW, zo meldt de Duitse krant Münchener Merkur. Want hoewel elke derde auto die bij BMW in Beieren van de band loopt een EV is, en de totale productie dit jaar stijgt naar meer dan een miljoen auto's (2023: 980.000), signaleert Nedeljković dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Eigen rijbanen voor EV's



Om elektrische auto's ook zonder aankoopsubsidie aantrekkelijk te maken, bepleit hij onder meer eigen rijbanen voor EV's. "Als je met de auto met verbrandingsmotor in de file staat en constant ingehaald wordt door elektrische auto's, gaan veel mensen zich vast afvragen of het geen tijd wordt om toch over te stappen", aldus Nedeljković.



Meer nul-emissiezones

Verder ziet de BMW-topman mogelijkheden in een bevoorrechte toegang tot stadscentra voor EV's. Dat zou waarschijnlijk neerkomen op de invoering van nul-emissiezones voor personenauto's met een benzine- of dieselmotor. Zoals een aantal grote Nederlandse steden nu al op de planning heeft staan voor bedrijfswagens.

Een andere mogelijkheid is volgens BMW's productie-opperhoofd om gratis parkeerplaatsen voor elektrische auto's aan te leggen.

Nieuwe BMW-fabriek in Hongarije

Hoe dan ook heeft Nedeljković er vertrouwen in dat het wel weer goedkomt met EV's in Europa. Het zou ook raar zijn als hij iets anders beweert, want BMW gaat zijn Europese productienetwerk in Europa uitbreiden.



Ondanks de eerdere samenwerking met het BMW-concern kwam VDL in Born daarvoor niet in aanmerking. Wel komt er een nieuwe BMW-fabriek voor EV's in Hongarije. Nedeljković: "Hongarije biedt veel ruimte voor nieuwe vestigingen, en omdat er daar veel toeleveranciers zijn, goede universiteiten en een goede infrastructuur voor de auto-industrie, hebben we voor die locatie gekozen."