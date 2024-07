Column: de reportages over Zwarte Zaterdag kun je van tevoren al uittekenen

Nieuws

In deze verwarrende tijden is het fijn als sommige dingen hetzelfde blijven. Eind juli kun je de klok erop gelijkzetten dat we nieuwsitems krijgen over Zwarte Zaterdag.

De verslaggevers lopen langs de uitgeputte Nederlanders die al uren bij Lyon vaststaan in de bloedhitte. Voor de ANWB-alarmcentrale is er altijd wel een rol; ze hebben al tientallen Nederlanders geholpen met kokende motor, oververhitte schoonmoeder en aangebrande pubers. “De eerste files stonden er al om 4 uur”, meldt de nieuwslezer, alsof er zojuist een allesverpletterende bomaanslag is geweest. Geheid is de vervolgzin: “Rond het middaguur stond in Frankrijk meer dan 1000 kilometer file.”

We zijn dan ook hardnekkig met z’n allen. De ANWB raadt af om al ’s nachts te gaan rijden, omdat je dan precies op het drukst van de dag aankomt in het gebied waar de langste files staan. Maar we doen het tóch. Zoals we ook trouw vasthouden aan de zaterdag als reisdag, omdat dit meestal de wisseldag is van de vakantiehuisjes en glampings.



Zwarte Zaterdag Duitsland



Iedereen tuint er weleens in. Twee jaar geleden reed ik op een zwarte zaterdag via Hamburg naar Denemarken. “Wie gaat er nou via die route naar Scandinavië”, dacht ik in mijn naïviteit. De ringweg van Hamburg was één grote Baustelle. Dat had ik nog wel ingecalculeerd, maar daarna verwachtte ik in één streep door te kunnen rijden naar Flensburg. Maar het werd 160 kilometer filerijden. Pas achteraf zag ik dat de A1 tussen Hamburg en Flensburg na de A8 tussen Karlsruhe en de Oostenrijkse grens de drukste Duitse vakantiesnelweg is. Beetje dom …

Mocht je de files zat zijn, zorg dan dat je het vakantienummer van Auto Review bestelt. We hebben in dit extra dikke nummer restaurants langs de bekende Europese snelwegen uitgekozen waar je bovengemiddeld lekker kunt eten. Geen te duur vies broodje bij een Aire of Raststätte, maar een fatsoenlijke maaltijd. Zelfs je zwarte zaterdag kan erdoor gered worden.

En als je in het buitenland niet op een onverwachte boete getrakteerd wilt worden, hebben we ook nog de vreemdste verkeersregels van Europa verzameld. Alleen in Europa, zodat deze Amerikaanse regel het niet haalde: in de staat Alabama mag je niet autorijden met een blinddoek om. De Britse regel dat je bij hoge nood in het openbaar mag urineren, op voorwaarde dat je dat achter de auto doet met één hand op het voertuig, bleek een broodje aap … Maar misschien hadden we dat niet moeten checken.