Volkswagen wil China veroveren met deze elektrische SUV van 26.500 euro

Je kijkt naar het koopje van de maand: de Volkswagen ID. Unyx kost 26.500 euro, heeft een actieradius van 600 kilometer en is bijna net zo groot als de Tesla Model Y. Je kunt hem nu bestellen, mits je in China woont.

Gisteren ging de Volkswagen ID. Unyx in de verkoop. Het design vertoont Cupra-trekjes en het goudkleurige Volkswagen-logo op de neus verklapt dat er iets bijzonders aan de hand is. ID. Unyx is namelijk ook de naam van een nieuwe submerk dat wel bij de ID.-reeks hoort, maar zijn eigen vier modellen krijgt. SUV's en sedans, exclusief voor de Chinese automarkt.

40 winkels in 20 steden



Als je de auto bekijkt, valt de chique aankleding op. Volkswagen spreekt zelf van een ‘avant-garde product’. Om de Chinese autokoper uit te leggen wat dat betekent, wordt de ID. Unyx verkocht in winkels speciaal ontworpen voor lifestylebewuste klanten. Dan hebben we het over 40 winkels in 20 grote steden.

Die steden mogen ook groot zijn, want de ID. Unyx heeft een batterij van 77 kWh en een rijbereik van 600 kilometer. De elektromotoren zijn even krachtig als veel Europese ID-modellen: 286 pk op de achterwielen of vierwielaandrijving met 340 pk.

Goedkoper dan Tesla Model Y



Wat voor ons wel nieuws is, is het poppetje dat in het touchscreen van de auto leeft. Het is een spraakassistent die je andere outfits kunt aantrekken. Op de persfoto zien we alleen kleurrijke jurken, maar we hopen op een software-update met t-shirts met grappige teksten. Zoals: Ik ben niet oud, ik zit in de bloei van mijn slijtage.

Dat elektrische auto’s in China goedkoper zijn dan bij ons, is geen nieuws. Evengoed is 26.500 euro een scherpe prijs, want voor het instapmodel van de Tesla Model Y ben je in China minimaal 31.500 euro kwijt.