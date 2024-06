Column - 'Gekkie, de Volvo EX30 is helemaal geen graafmachine'

Nieuws

De Nederlandse radio-dj's zitten met hun handen in het haar. Want wat te doen met de razendsnelle opmars van Artificial Intelligence (AI)? En ook autojournalisten moeten op hun tellen passen. Of valt dat wel mee?

AI is uitstekend in staat een lied te componeren en dat met het stemgeluid van een bekende zanger of zangeres ten gehore te brengen. Er gaan al perfect nagebootste deuntjes rond van Stef Bos en Bløf-zanger Paskal Jakobsen, die dan ook alarm slaan. Er moet een keurmerk voor echte stemmen komen, waarschuwen ze. Ondertussen buigen de dj's zich over het vraagstuk wat te doen met deze fakenummers.

Misschien moet er ook een keurmerk komen voor autojournalisten. Want vraag ChatGPT een rijtest te schrijven van bijvoorbeeld de Volvo EX30 en hij doet het. Zonder de zaniken dat de koffie slecht is en sneller dan wie dan ook. Maar gelukkig is er voor nu nog geen vuiltje aan de lucht. Ik kreeg een verhaal voorgeschoteld dat begon met 'De Volvo EX30 is een compacte graafmachine die indruk maakt op bouwprofessionals en doe-het-zelvers' …

Ook leuk: 'Het bedieningspaneel is bedacht met de gebruiker in gedachten'. Laat dat nou net een punt zijn waarop de kleinste Volvo door autojournalisten genadeloos wordt afgestraft.

Nog geen paniekvoetbal

ChatGPT is zelflerend en moet op termijn wel degelijk het verschil zien tussen een graafmachine en een SUV. (Al hebben wij er af en toe ook moeite mee, zo grofgebouwd zijn sommige SUV's.) En het snapt in de toekomst ook dat de bediening van sommige auto's helemaal niet zo goed is. Maar de informatie die hierover wordt verzameld, is deels gebaseerd op wat autojournalisten eerder hebben geschreven.

Voor nu maak ik me nog niet zo druk als Stef Bos en Paskal Jakobsen. Maar er is wel iets anders waardoor ik soms met samengeknepen billen achter de laptop zit, namelijk dat ik in auto's rijd waarover werkelijk niks te mekkeren valt.

Een voorbeeld is de nieuwe Skoda Kodiaq. Het viel niet mee om iets negatiefs te vinden. Uiteindelijk schreef ik dat de benzinemotor wat tam is, maar een beetje muggenziften is dat wel; in ons vlakke Nederland voldoet-ie prima. Maar hierdoor vroeg ik mij opeens wel af of dat het bestaansrecht van een autojournalist is: het benoemen van de slechte punten van een auto. Ik hoop van niet, want hiermee kan ik mijn werkdagen niet vullen.



Voor nu ga ik er maar vanuit dat je graag leest wat een bepaalde auto bijzonder maakt, welk gevoel hij geeft en hoe hij rijdt, ook als dit alleen maar positief is. En zolang ChatGPT de Volvo EX30 niet van een graafmachine weet te onderscheiden, hoef ik mij ook hierover geen zorgen te maken.