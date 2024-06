Column - ChatGPT in de auto is vrij onzinnig

Nieuws

Automerken zijn steeds meer afhankelijk van Silicon Valley voor de nieuwste features. Neem ChatGPT. Het wordt steeds gebruikelijker in de auto; merken als Peugeot en Volkswagen bieden het aan. Maar wat moet je er eigenlijk mee? De kans op onbetrouwbare informatie is groot.



Wat moet het vroeger heerlijk zijn geweest om voor een automerk te werken. Ontwerpers werden niet op de hielen gezeten door marketeers die hen om de oren sloegen met verkoopcijfers, trends in de markt en strategische plannen. Techneuten konden lekker rommelen met bouten en schroeven. Een auto was een mechanisch product: hij werd grotendeels ambachtelijk getekend en in elkaar geschroefd.

Tegenwoordig staat bij elke pennenstreek een marketeer over de schouder van de designer mee te kijken en anders is er wel een dik boek met veiligheidseisen die elke vorm van creativiteit remt. Bij elektrische auto's is de lol er voor technici ook wel af, dat is eerder een verzameling bits en chips met een grote accu en een elektromotor.



Automerken in paniek over AI



Automerken zijn steeds meer afhankelijk van Silicon Valley. Een nieuwe auto zonder Apple CarPlay of Android Auto staat al op achterstand: mensen willen hun eigen muziek luisteren en 'gewoon' de navigatie gebruiken van Google of Waze. Een ingebouwd navigatiesysteem, dat vaak twee updates achterloopt, wordt langzamerhand overbodig.

Hier zit niet de expertise van de gevestigde automerken en dus hobbelen ze telkens achter de trends aan. Nu is iedereen weer in de ban van AI. Je ziet de paniek: daar moeten we iets mee, maar wat!? Steeds meer merken melden trots dat ze ChatGPT in de auto hebben gemonteerd. Volkswagen was er snel bij met de Volkswagen Passat.

Ook de nieuwe Peugeot 3008 heeft ChatGPT aan boord. We vroegen de Peugeot-technici wat je er eigenlijk mee kunt. Het gekke is dat ze het zelf ook niet echt wisten. "Je kunt toeristische tips vragen als je door een onbekende stad rijdt. Of vragen of er een goed restaurant in de buurt is", zeiden ze. Maar Peugeot gebruikt ChatGTP 3.5, een gratis versie die zich baseert op informatie die minimaal twee jaar oud is. Aardige kans dat dat leuke restaurant inmiddels gesloten of verhuisd is.



ChatGPT snapt niet alles



Extra zuur is dat ChatGPT de gesproken vraag niet altijd snapt. En zo kan het gebeuren dat, in plaats van de gevraagde toeristische tips in Reims, een nummer van Def Rhymz wordt opgezocht.

ChatGPT 3.5 is niet de beste functie als je snel informatie wilt hebben die betrouwbaar en up-to-date is. Daarvoor kun je beter op je telefoon zoeken naar de meest recente info en ChatGPT bewaren voor je sollicitatiebrieven. Een automerk dat zich waagt aan het nieuwste van Silicon Valley voelt aan als je hoogbejaarde schoonmoeder die je vertelt dat ze brokko gaat omdat haar nieuwe patta's met steunzolen niet pasten.



