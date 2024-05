Tegenstribbelen bij de invoering van veiligheidssystemen is van alle tijden

Nieuws

In deze column bedenkt redacteur Bart hoe fel hij zich 50 jaar geleden verzet zou hebben tegen het verplicht dragen van de veiligheidsgordel.

Sommige mensen krijgen onder de douche de meest briljante ingevingen. Ik negeer deze slimme ideeën en probeer te bedenken hoe fel ik mij 50 jaar geleden verzet zou hebben tegen het verplicht dragen van de veiligheidsgordel. De draagplicht gold voor auto’s die vanaf 1971 op de markt kwamen en ging van start in 1975. Dat is voor mijn tijd, maar door wat zich nu afspeelt met verplichte rijhulpsystemen in nieuwe auto’s, vraag ik het me toch af.



Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Mopperen over piepjes

Het is je vast niet ontgaan dat wij bij nieuwe auto’s vaak mopperen over de vele piepjes die waarschuwen dat je te hard rijdt of te aandachtig naar het touchscreen kijkt. Ik heb er zo’n hekel aan, dat auto’s waarbij je deze herriemakers met één snelle handeling kunt uitschakelen, automatisch een streepje voor hebben. Klik. Uit. Stilte aan m’n kop. Ik sta er geen seconde bij stil wat de systemen bijdragen aan mijn veiligheid. Zelfs een nieuw onderzoek van het Verbond van Verzekeraars waaruit blijkt dat Driver Alert de kans op een ongeval bij slecht weer bijna halveert, kan het haatvuur niet doven.

“Ik sta er geen seconde bij stil wat de systemen bijdragen aan mijn veiligheid.”

Elke keer zo’n stomme riem om doen

De veiligheidsgordel had ik vast ook enorm irritant gevonden. Elke keer zo’n stomme riem om doen. Mij niet gezien. Als je krantenberichten van toen terugleest, sijpelt de destijds heersende irritatie tussen de regels door. Het was heel terecht dat taxichauffeurs niet hoefden, omdat zij telkens moesten in- en uitstappen om passagiers te helpen met hun bagage.

Automerken die voorin een bank of drie stoelen plaatsten, werden logischerwijs ook gematst. De middelste passagier viel buiten de regeling, aangezien een gordel in het midden plaatsen wel erg ingewikkeld was. Er werd zelfs met het wetboek gezwaaid. Want was de wetgever wel gerechtigd om maatregelen te nemen die uitsluitend zijn ter bescherming van de persoon? Daar zeg je me wat. Als X (voorheen Twitter) destijds bestaan had, was daar het laatste (scheld)woord zomaar niet over gezegd.

Tegenstribbelen is van alle tijden

Fijn om te merken dat tegenstribbelen bij de invoering van verplichte veiligheidssystemen van alle tijden is. En dat terwijl ik altijd mijn veiligheidsgordel draag. Altijd. Hij drukt je bovenlichaam zo lekker stevig in de stoel. Dat doet jarenlange gewenning met je.

Denk maar niet dat ik mij over een halve eeuw nog zo druk maak over een infraroodcamera achter het stuur en camera’s die je actuele snelheid toetsen. Niet dankzij gewenning, maar omdat auto’s dan allang volledig zelfrijdend zijn. In 2074 krijg je de meest briljante ingevingen als je met je ogen dicht achter het stuur zit.