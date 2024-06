Citroën gaat modellen afstoten en de automarkt opschudden

Nieuws

Citroën wil twee dingen héél graag: winst maken en de automarkt opschudden. Daarom gaat Citroën afscheid nemen van verschillende modellen, waaronder onze favoriet.



Dat laat Citroën-CEO Thierry Koskas weten in gesprek met het Britse Autocar. Volgens de topman moet het merk zich focussen op de auto’s waar de meeste mensen om vragen, en de ‘niche-segmenten’ laten voor wat het is. “Citroën moet zich in het B- en C-segment bevinden, omdat dit het hart van het merk is”, zo vertelt Koskas.

Benieuwd naar alles van Citroën? Schrijf je in voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

Nieuwe Citroën C1 uitgesloten

Wat betekent dat het modellengamma van Citroën in de toekomst begint met de Citroën C3 en eindigt met de Citroën C5 Aircross. De Citroën Ami is een uitzondering op de regel. Maar een nieuwe auto in het A-segment, dus onder de C3, wordt uitgesloten door Koskas. Een verlate opvolger van de Citroën C1 kunnen we dus definitief vergeten.

Koskas bekent dat er momenteel een gat in de markt is voor elektrische auto’s tussen de 10 en 20 mille, maar volgens de directeur is het heel moeilijk om dit op te vullen. Dat komt doordat het vandaag de dag vrijwel onmogelijk is om winst te maken in dit segment. Koskas geeft aan dat de productiekosten voor een A-segmenter even hoog zijn dan die van een B-segmenter. Dit zorgt ervoor dat de toch al kleine marge helemaal verdwijnt.

Ook Citroën C5 X verdwijnt

Een andere auto waar volgens Koskas geen opvolger van komt is de Citroën C5 X, onze favoriete Citroën van het moment. De auto verkoopt volgens de topman niet slecht, maar is actief in een segment dat niet relevant is.



Geen saaie auto’s

Dat Citroën zich enkel wil focussen op het B- en C-segment, wil niet zeggen dat het merk zich laat beperken. Koskas doet een belofte die Akio Toyoda (Toyota) ooit maakte: zijn merk gaat geen saaie auto’s maken. Volgens Koskas zit het in het DNA van Citroën om nieuwe dingen te proberen. “We zullen risico’s nemen, we moeten de markt opschudden en Citroën kan dat doen”, besluit Koskas.