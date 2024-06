Zo vaak was het sinds 2011 nodig om de batterij van een EV te vervangen

Nieuws

Een van de grootste angsten van de eigenaren van elektrische auto’s is dat het accupakket stukgaat. Want een nieuwe batterij kan tot wel 20.000 euro kosten. Recent onderzoek laat zien hoe terecht die angst is.

Het Amerikaanse Recurrent, een bedrijf dat zich richt op het verzamelen en analyseren van gegevens over elektrische auto’s, onderzocht meer dan 20.000 EV's. De onderzoeksvraag was bij hoeveel hiervan de batterijen zo slecht waren, dat vervanging nodig was, zo lezen we bij insideevs.com.

Bij 2,5 procent EV's accupakket vervangen



De onderzochte auto’s dateerden uit de periode 2011 tot en met 2024. Volgens Recurrent hoefde bij slechts 2,5 procent van alle onderzochte auto’s het accupakket vervangen te worden. Daarbij bleek – niet heel verrassend – dat de meeste batterijvervangingen nodig waren bij de oudste auto’s. Die uit 2011 dus. Overigens meldde een eerdere studie van Recurrent nog dat bij 1,5 procent van de onderzochte EV's de batterijen waren vervangen.

Risico kapotte accu oudere elektrische auto's hoger



Het gemiddelde percentage mag dan laag zijn, bij oudere EV's is het beeld minder rooskleurig. Het nieuwe onderzoek toont aan dat het vervangingspercentage bij EV’s van voor 2015 (13 procent) ver boven het gemiddelde zit. Bij auto’s vanaf 2016 en later daalt dit tot 1 procent of nog minder. De oudste EV's in de studie waren uit 2011. Bijna één op de drie van die oudste modellen heeft op zeker moment een nieuwe batterij gekregen.



Moderne accupakketten sterk verbeterd



De noodzakelijke vervanging bij de oudere EV's had deels te maken met degradatie door veroudering van de batterijpakketten. Maar ook de gebruikte technologie speelde een rol. Sommige oudere EV's hebben nog luchtgekoelde batterijen zonder thermo-management. Hierdoor lijden ze meer onder grote variaties in temperatuur, met meer degradatie als gevolg. Batterijen in nieuwere EV's hebben een geavanceerdere chemische samenstelling die voor een langere levensduur zorgt. Bovendien zijn ze door een geoptimaliseerde warmtehuishouding beter bestand tegen frequent snelladen.

Recurrent ontdekte ook dat de batterijpakketten tussen 2015 en 2022 gemiddeld 122 procent meer capaciteit hebben gekregen. Zelfs als ze last hebben van enige degradatie, blijft er nog genoeg actieradius over en is vervanging onnodig.



Positieve toekomst



Insideevs.com verwacht dat de thermo-managementsystemen en de chemische samenstelling van accupakketten zich verder blijven ontwikkelen. Hierdoor zal het in de toekomst steeds minder vaak nodig zijn om ze te vervangen. Daarbij is de hoop vooral gevestigd op solid-state batterijen waar autofabrikanten, toeleveranciers en batterijspecialisten al jaren hard aan werken. Lexus gebruikt nog geen solid-state batterijen, maar toont nu al aan veel vertrouwen in zijn EV's te hebben. Als enige merk biedt Lexus tot 15 jaar of 1 miljoen kilometer garantie op z'n batterijpakketten.