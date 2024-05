EV op de intensive care, leve de occasion!

Nieuws

Ik ben altijd gefascineerd geweest door nieuwe technologie, maar een early adopter ben ik zeker niet. Daarom ben ik ook nog niet aan een elektrische auto toe. Al is de acceleratie van een krachtige EV nog zo verslavend.



Al in 1982 las ik geïnteresseerd over de komst van de cd-speler, maar het duurde tot 1988 voordat ik er eentje aanschafte. Mijn eerste mobiele telefoon kocht ik pas in het jaar 2000. Terwijl 75 procent van de volwassen Nederlanders toen al zo'n ding had.

Met de flatscreen-tv en de smartphone was ik ook al zo'n laatkomer. Ik kijk nu eenmaal graag de kat uit de boom en gun fabrikanten de tijd om hun producten te perfectioneren. Bovendien ben ik er niet altijd onmiddellijk van overtuigd dat ik die nieuwe techniek of dat nieuwe apparaat wel nodig heb.



Laatste nieuwe auto in 1993



Bij auto's is dat hetzelfde verhaal. Mijn laatste splinternieuwe auto kocht ik in 1993; een vroege Saab 900 NG. De mooie praatjes van Saabs persvoorlichter over 'Japanse kwaliteitsprincipes' hadden mijn vrees voor kinderziekten opzijgezet. Had ik maar op mijn intuïtie vertrouwd, want de auto moest het eerste jaar voor talloze updates terug naar de dealer …



EV te duur en te veel onzekerheden

Het zal je dus niet verbazen dat ik geen elektrische auto heb. Eerlijk is eerlijk, de belangrijkste reden is van financiële aard. Daarnaast ben ik van mening dat de techniek - hoe fascinerend ook - nog in de kinderschoenen staat. Dat de EV-verkopen momenteel stroefjes verlopen, is deels de schuld van mensen zoals ik. Maar vlak ook de rol van de politiek, de auto-industrie zelf en de energiesector niet uit.



Veel particulieren hebben te lang moeten wachten op enigszins betaalbare EV's met een fatsoenlijke actieradius. En net nu de industrie ze mondjesmaat presenteert, wordt de consument gebombardeerd met enorme prijsverlagingen voor EV's. De aspirant-koper vreest dan ook dat-ie vandaag te veel betaalt en over een paar jaar te weinig terugkrijgt. Tegelijkertijd wil het nieuwe kabinet de aankoopsubsidie in 2025 afschaffen en gaat ook de korting op de wegenbelasting eraan.



Leve de moderne occasion!



En dan gooiden netbeheerder Stedin en de gemeente Utrecht ook nog eens olie op het vuur. Om overbelasting van het stroomnetwerk te voorkomen, overwegen beide om openbare laadpalen op drukke tijden uit te schakelen. Dat is niet bepaald het duwtje in de rug waar menig EV-twijfelaar en de autobranche op hoopten.

Nee, ook mijn volgende auto wordt niet elektrisch. Ik ga, net zoals de afgelopen 30 jaar, weer voor een tweedehands ICE-auto. Misschien zelfs weer een diesel ... of hoogstens een stekkerloze hybride. Want zo'n zuinige aandrijflijn met elektro-ondersteuning, durf ik ondertussen wel aan. Vriendelijk voor de portemonnee en de gemoedsrust. Leve de moderne, betrouwbare occasion!