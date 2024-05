Volvo wil Tesla achterna en gaat elektrische auto's radicaal anders produceren

Nieuws

Na Tesla, Hyundai en Toyota gaat ook Volvo ermee aan de slag: gigacasting. Dat levert voordelen op, maar ook een nadeel voor jou als consument. Al denkt Volvo daar anders over.

Om te beginnen: wat is gigacasting? In plaats van tientallen kleine, afzonderlijke plaatwerkdelen te produceren die je vervolgens aan elkaar moet lassen, spuugt een enorme machine grote panelen uit als één complete constructie. Dat is sneller en goedkoper en daardoor kan de prijs van de auto omlaag.

Tesla begon met gigacasting. Het merk heeft een enorme Giga Press, die het productieproces vereenvoudigt en versnelt. 70 losse onderdelen worden vervangen door drie grote. De kostenbesparing bedraagt zomaar 30 procent. Om nog maar de zwijgen van de tijdsbesparing. Geen wonder dat andere autofabrikanten met meer dan gemiddelde belangstelling bij Tesla spieken. Zo zijn Hyundai en Toyota al aan het experimenteren met gigacasting.

En nu kunnen we aan dit rijtje automerken ook Volvo toevoegen. De eerste nieuwe Volvo die met gigacasting of megacasting in elkaar wordt gezet, is de elektrische Volvo XC60, aldus autocar.co.uk.

Volvo per 2030 volledig elektrisch

Volvo houdt zijn lippen nog stijf op elkaar wat betreft deze elektrische XC60, die waarschijnlijk Volvo EX60 gaat heten. Maar Erik Severinson (hoofd strategie) zegt al wel het volgende: "We hebben ons voorgenomen om per 2030 volledig elektrisch te zijn. Dat betekent dat we tegen die tijd ons hele productportfolio opnieuw moeten ontwerpen om elektrische opties te hebben voor al onze klanten. En dat vereist veel nieuwe auto's tussen nu en 2030."

1 groot onderdeel vervangt 100 kleinere

Gigacasting kan hierbij helpen, want zoals gezegd gaat hiermee het produceren van auto's veel sneller. Het achterste gedeelte van de vloer van de volgende generatie elektrische Volvo-modellen wordt uit één groot stuk aluminium vervaardigd, zie de foto's hierboven. Volvo zegt dat dit ene onderdeel ongeveer 100 kleinere onderdelen overbodig maakt. Het aantal laspunten daalt met 84 procent en het aluminium weegt ook nog eens 50 procent minder. Hierdoor daalt het totale gewicht van de auto.



Omdat de grote gietstukken eenvoudig kunnen worden veranderd door de mallen aan te passen, wordt het veel gemakkelijker om ingrijpende wijzigingen aan te brengen. Volvo geeft aan dat een platform hiermee min of meer een onbeperkte levensduur krijgt. Dat kan leiden tot een snellere uitrol van nieuwe voertuigtypes, je hoeft telkens immers geen nieuw platform te ontwikkelen.

De enorme mega-gietmachine die Volvo heeft geconstrueerd (zie de foto's hieronder) kan in ongeveer 120 seconden een enkele achterbak gieten.

Als het aan Volvo ligt, blijft het niet bij de 'achterbak'. "De mogelijkheden zijn oneindig. Zo hebben we al onderzocht om de complete behuizing van het batterijpakket als één gietvorm te ontwikkelen; dit is zinvol, omdat het veel onderdelen kan vervangen", aldus Mikael Fermér, die bij Volvo betrokken is bij het ontwerp van EV-platformen.

Nadeel megacasting

Maar er kleeft ook een nadeel aan gigacasting. Stel dat je van achteren wordt aangereden. Als dat nu gebeurt, wordt het afzonderlijke onderdeel vervangen en hoeft een reparatie niet veel tijd en geld te kosten. Maar bij een auto die volgens het gigacasting-principe is gebouwd, moet meteen het complete achterste deel van de auto worden vervangen. Dat kan zo duur worden dat de auto feitelijk kan worden afgeschreven.

Fermér ziet dit echter anders: "Het is mogelijk om een megagietstuk tot op zekere hoogte te repareren. Alleen als het heel ernstig is, wordt het afgeschreven. Maar dat geldt ook voor een traditionele auto. Als het hoofdgedeelte van het chassis te ernstig beschadigd is, wordt een auto nu ook total loss verklaard."