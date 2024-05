Waarom Tesla niet communiceert hoe groot batterijen zijn

Nieuws

Tesla doet dingen op zijn eigen manier en dat heeft het EV-merk veel succes gebracht. Vandaag ontdekken we waarom het merk zo geheimzinnig doet over de exacte batterijcapaciteit van zijn modellen.

Als je een nieuwe Tesla gaat samenstellen, staat zijn actieradius duidelijk vermeld in kilometers. Maar wat de exacte batterijcapaciteit is, uitgedrukt in kilowattuur, vind je niet zo makkelijk. Dat is opmerkelijk, want elk ander automerk zet dat getal gewoon in de brochure van de auto.



Dus Tesla verkoopt jou een Tesla Model 3 met 513 kilometer bereik, maar als je wilt weten hoe groot de batterij precies is, moet je het internet afspeuren. Dan vind je onofficiële antwoorden als ‘circa 60 kWh’. Voor onze actieradiustest van de Tesla Model 3 hebben we het daarom zelf bijgehouden. Wij wisten 57 kWh uit de batterij te wringen.

Waarom communiceert Tesla geen batterijcapaciteit?

Door géén batterijcapaciteit op de doos te zetten en alleen het officiële rijbereik te communiceren, kan Tesla een beetje smokkelen. Dit geeft het merk de vrijheid om subtiel verschillende accupakketten in te bouwen, zonder dat een haan ernaar kraait. De batterij van de ene leverancier kan best 3 kWh groter zijn dan die van de andere leverancier. Maar dat hoeft de buitenwereld niet te weten. De klant koopt én krijgt simpelweg een auto met een batterij die is afgeregeld op – bijvoorbeeld – 513 kilometer.

Tegen betaling 64 tot 96 kilometer erbij

Afgelopen weekend kwam bovendien het nieuws naar buiten dat de actieradius van een reeks Amerikaanse Tesla’s Model Y kan worden opgerekt met een software-update. Elon Musk tweet over de Model Y met 260 mijl (418 km), waarvan het bereik 64 tot 96 km groter wordt als je 1500 tot 2000 dollar betaalt. De kilometerwinst en de prijs zijn afhankelijk van de batterijcellen in de Model Y.



Deze exemplaren van de Tesla Model Y hebben dus een grotere batterij dan strikt noodzakelijk om de beloofde range te halen. Tesla heeft de bruikbare capaciteit softwarematig ingeperkt. Het nieuws dat je er tegen betaling 15 tot 23 procent actieradius bij krijgt, doet vermoeden dat eigenaren maar pak ‘m beet vier vijfde van hun batterij konden gebruiken. Waarom kan het vrijgeven van de extra kilometers niet gratis? Musk: “We moeten onze rekeningen ergens van betalen.”