Bij deze elektrische Porsche zit de laadpoort ondersteboven

Nieuws

De nieuwe Porsche Macan was strikt genomen niet het eerste vervoermiddel dat Porsches nieuwe, hypermoderne elektrische aandrijflijn kreeg. De 850 Fantom Air die je hier ziet dobberen, had de primeur. Porsche ging hiervoor in zee met de Oostenrijkse botenbouwer Frauscher.

De startknop zit links van een stuur dat we kennen uit de Carrera. Rechts schakel je de Sport+-stand in en boven op het dashboard prijken vijf ronde instrumenten. De middelste is de toerenteller, hoe kan het ook anders. Je zoekt alleen tevergeefs naar pedalen: gas geven doe je met een kloeke hendel. Snelheden van 200 tot 300 km/h kun je wel vergeten: op het water is 85 km/h hard zat.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

Frauscher x Porsche 850 Fantom Air

Waar bij andere Fantom-modellen een V8 ligt te ronken, vind je hier het 100 kWh grote accupakket van de Macan. De elektrische aandrijflijn begint achter de twee stoelen met de batterij, daarachter zitten de boordlader, de elektromotor en de schroef die hij aandrijft.

Het pak ‘m beet 580 kilo zware accupakket is driedubbel vastgesnoerd om het gedreun op de golven te incasseren. Nog een technische uitdaging was de koeling van de beresterke elektromotor. Om de bedrijfstemperatuur binnen de perken te houden (maximaal 180 graden Celsius) levert hij meestal ‘maar’ 231 pk, wat genoeg is om de topsnelheid van 85 km/h te halen. De actieradius varieert van 40 tot 100 kilometer.

Laadpoort ondersteboven

Grappig detail: de 850 Fantom Air kan snelladen met 270 kW, net als de Macan, maar de laadpoort zit ondersteboven. Dat is wel zo handig als de snellaadpaal op een hoge kade naast de boot staat en het laadsnoer dus omlaag bungelt. Niet dat er veel DC-laadstations in havens te vinden zijn, maar dat kan in de komende jaren veranderen. We hebben het toch al snel over 25 potentiële stroomklanten, want dat is hoeveel exemplaren Frauscher denkt te bouwen.