Dit ben je kwijt als je de populairste auto van nu wilt private leasen

Nieuws

Vorig jaar was de Tesla Model Y de bestverkochte auto van Nederland. En ook in het eerste kwartaal ging de elektrische SUV aan kop. Hoeveel betaal je als je een nieuwe Model Y via onze private lease vergelijker wilt private leasen?

Private lease maakt autorijden zorgeloos door een vast maandbedrag waar alle belangrijke kosten zoals afschrijving, belastingen, verzekeringen en onderhoud inbegrepen zijn. Dit voorkomt dat je voor financiële verrassingen komt te staan. Alleen de kosten voor brandstof of stroom komen er nog bij. Zo combineert private lease gemak met financiële transparantie, ideaal voor wie helderheid en gemak zoekt wat betreft zijn autokosten.

Daarbij komt dat je ook met private lease kunt profiteren van de SEPP-subsidie op elektrische auto’s. De subsidie van 2950 euro wordt bij een private leasecontract per maand uitbetaald, tot een maximum van 48 maanden. Hierdoor kun je maandelijks een bedrag van 61,46 tegemoet zien (totaalbedrag gedeeld door 48 maanden), ongeacht de looptijd van je contract.

De Tesla Model Y staat vanaf 579 euro in onze prijsvergelijker, maar door de subsidie kun je al vanaf 518 euro per maand rondrijden in de populaire EV. In dit artikel vind je de technische specificaties, voordelen en nadelen van de Model Y. De Tesla Model Y private lease je via Auto Review.

Tesla Model Y in een notendop

Specificaties

Uitvoeringen RWD Long Range AWD Performance AWD Vermogen (pk) 299 441 562 Koppel (Nm) 420 493 660 Accucapaciteit (kWh) 60 82 82 Gemiddeld verbruik (WLTP) 15,7 kWh / 100 km 16,9 kWh / 100 km 17,3 kWh / 100 km Type accu LFP Lithium-ion Lithium-ion WLTP-actieradius (km) 455 533 514 Laadvermogen (kW) 11 11 11 Snellaadvermogen (kW) 170 250 250 Aandrijving Achterwielaandrijving Vierwielaandrijving Vierwielaandrijving

Pluspunten



+ Veel interieur- en bagageruimte

+ Relatief zuinig

+ Standaard rijk uitgerust

+ Indrukwekkende EV-specificaties

Minpunten

- Bediening vraagt gewenning

- Voor bijna alle functies moet je het touchscreen in

- Je bent allesbehalve origineel

Tesla Model Y RWD

Er zijn drie uitvoeringen van de Tesla Model Y: RWD, Long Range AWD en Performance AWD. Naast de standaarduitrusting kun je voor extra’s kiezen als grotere velgen, een wit interieur, een trekhaak en ‘Enhanced Autopilot’. Maar ook zonder al deze opties, is de Model Y RWD al compleet uitgerust:

Adaptieve cruise control met stop&go functie



Automatische airconditioning met 2 zones



360 graden parkeercamera



14 luidsprekers met een subwoofer



19-inch lichtmetalen velgen



Kunstleren bekleding



Panoramadak



Keyless entry



Ledverlichting rondom



Sfeerverlichting



Elektrisch verstelbare en verwarmde buitenspiegels



Elektrische kofferbaksluiting



Lane departure-waarschuwing



Verkeersbordenherkenning



15-inch touchscreen

Tesla Model Y private lease

De Tesla Model Y is verkrijgbaar in combinatie met private lease vanaf € 579,00 per maand met een looptijd van 72 maanden en 5.000 km per jaar. Bekijk alle Tesla Model Y private lease prijzen.

Deze populaire Tesla Model Y is beschikbaar via Auto Review. Wil je toch liever een ander model leasen? Kijk dan verder op de private lease vergelijker van Auto Review.