Benzine is weer peperduur, en het einde is nog lang niet in zicht

Nieuws

Als autobezitter zal het je niet zijn ontgaan: de brandstofprijzen stijgen harder dan het nieuwste liedje van Taylor Swift. Helaas is het einde nog niet in zicht, en daarbovenop doet de overheid ook nog eens een duit in het zakje.

Het voelt een beetje als een déjà vu. Langzaam maar zeker gaan we weer richting de recordprijzen van de zomer van 2022, toen de benzineprijs was gestegen naar ruim 2,50 per liter. De adviesprijs van benzine is volgens cijfers van United Consumers momenteel 2,28 euro per liter, terwijl dieselrijders nog maar net onder de magische grens van 2 euro blijven en 1,99 euro per liter betalen.

Aan het begin van dit jaar betaalde je voor een liter benzine iets meer dan 2 euro per liter. De prijzen zijn dus met maar liefst 25 eurocent omhoog gegaan.

De gemiddelde landelijke adviesprijs voor brandstof (actueel: 16-4-2024)

Brandstof Prijs Benzine (E10) € 2,28 Diesel € 1,99 LPG € 1,07 Premium benzine (E5) € 2,46

Verschil E10 en E5

Weet je niet welke benzine je moet tanken? Het is belangrijk om te weten wat het verschil is tussen de twee benzinesoorten, en welke in jouw auto moet. Zo weet je wat je te doen staat: E10 of E5 tanken.

Oorlog zorgt voor prijsstijging

Twee jaar geleden was de oorlog in Oekraïne grotendeels verantwoordelijk voor de hoge benzineprijs, nu is het te wijten aan de oorlog en onrust in het Midden-Oosten. En voorlopig lijkt daar geen verandering in te komen. Sterker nog: de Iraanse aanval op Israël van afgelopen weekend maakt de situatie alleen maar erger.

Brandstofprijzen afhankelijk van olieprijzen

De reden dat automobilisten dit zo duidelijk voelen in hun portemonnee, is omdat de brandstofprijzen erg afhankelijk zijn van de olieprijzen. En die zijn weer erg gevoelig voor de spanningen in het Midden-Oosten. Een vat Brentolie, dat wordt gezien als de benchmark voor aardolie, kost momenteel rond de 90 dollar. In december was dat nog minder dan 75 euro.



Overheid schrapt accijnskorting

Maar daarmee is de slechtnieuwsshow nog niet voorbij. Volgens de Telegraaf gaat er vanaf 1 januari 2025 een forse accijnsverhoging in. Of eigenlijk verdwijnt de accijnskorting die momenteel wordt gerekend.

Deze is in 2022 ingevoerd om de hoge brandstofprijzen te lijf te gaan, en zouden eigenlijk dit jaar al worden opgeheven. Het kabinet besloot de accijnskorting nog een jaar te verlengen, maar volgend jaar is het dan toch echt over met de pret. Dan komt er hierdoor nog eens 24 cent bovenop de benzineprijs. Diesel wordt 15 cent duurder.