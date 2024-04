Dit supercar-merk gaat BMW helpen met het verbeteren van zijn EV’s

Nieuws

Met de aankomende Neue Klasse wil BMW de toon zetten als een van de meest toonaangevende EV-producenten. Daarbij roepen de Duitsers zelfs de hulp in van Rimac - de Kroatische producent van de elektrische supercar Nevera.



Rimac gaat BMW helpen met het ontwikkelen, innoveren en produceren van batterijen en de bijbehorende technologie voor de volgende generatie elektrische BMW’s, zo maakt het merk uit München zelf bekend. Als deel van de overeenkomst wordt een aanzienlijk deel van de Rimac campus - een fabriek en ontwikkelingscomplex nabij Zagreb - dusdanig ingericht om de ontwikkeling en levering van batterijpakketten aan BMW mogelijk te maken.

Wil jij de plannen van BMW in de smiezen houden? Meld je dan aan voor onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Tip Goed verzekerd de weg op Kies de dekking die bij jouw (elektrische) auto past met de Interpolis Autoverzekering. Standaard € 0,- eigen risico en vrije reparatiekeuze. Bekijk nu

BMW neemt elektrificatieplannen serieus

De overeenkomst laat zien hoe serieus BMW is met zijn elektrificatieplannen. Het Duitse merk wil tegen 2026 6 nieuwe elektrische modellen uitbrengen die allen zijn gebaseerd op de Neue Klasse-conceptcar. Het eerste model van deze nieuwe reeks wordt een elektrische suv die de huidige BMW iX3 gaat vervangen. Daarnaast zitten dus nog 5 andere modellen - waaronder een elektrische BMW 3-serie - in de pijplijn.

BMW wil dat het EV-aandeel in zijn verkopen stapsgewijs omhoog gaat. Vorig jaar was 16,7 procent van alle verkochte BMW’s wereldwijd een EV, dit jaar mikt het merk op 20 procent. En als alles volgens plan verloopt, groeit in 2025 het EV-aandeel naar 25 procent. Een jaar later moet dit, mede door de 6 nieuwe EV-modellen, gestegen zijn naar 33 procent. Tegen het einde van dit decennium moet de helft van de verkopen volledig elektrisch zijn.

Verbeteringen EV’s BMW

Om dit allemaal te bereiken, wil BMW elektrisch rijden steeds aantrekkelijker maken door innovatie. Voor de Neue Klasse gebruikt BMW zijn nieuwste elektrische aandrijflijn. Het merk spreekt zelf van de zesde generatie van de BMW eDrive technologie. Dat gebruikt nieuwe, cilindervormige accucellen met een 20 procent hogere energiedichtheid.

Het boordsysteem werkt met 800 volt, wat betekent dat snelladen razendsnel gaat. BMW belooft zelfs 300 kilometer rijbereik in slechts 10 minuten. Nog genoeg voor een plaspauze, maar veel scheelt het niet.

Ook kom je 30 procent verder op een volle batterij. Het stroomverbruik wordt tot een minimum beperkt, dankzij een lage luchtweerstand, speciale EV-banden en een aangepast remsysteem. De kans is groot dat BMW door de samenwerking met Rimac tegen 2026 en verder in de toekomst met nog een hele rits aan EV-innovaties komt.