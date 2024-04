Feyenoord - Ajax live kijken? Hier vind je een gratis livestream

Nieuws

Zondag om 14.30 uur spelen Feyenoord en Ajax tegen elkaar. De klassieker. Wil je de wedstrijd live zien, maar heb je geen abonnement op ESPN? We vertellen hoe je gratis naar de livestream van Feyenoord - Ajax kunt kijken.

Waar wordt Feyenoord - Ajax uitgezonden?

Feyenoord - Ajax is en blijft een klassieker, die bij de spelers én hun supporters veel losmaakt. Bovendien moet Feyenoord wel winnen om bij koploper PSV in het spoor te blijven. Maar ook Ajax wil per se drie punten uit De Kuip mee naar huis slepen. En niet alleen vanwege de rivaliteit met Feyenoord. De Ajacieden willen per se de vijfde plek in de Eredivisie vasthouden. Wan alleen dan is er een kans om aan de tweede voorronde van de Europa League te mogen meedoen. Kortom, de spanning is om te snijden!



Op zaterdag om 14.30 uur is de aftrap van Feyenoord – Ajax. De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 1, het kanaal dat bij veel providers gratis beschikbaar is. Heb je geen televisieabonnement? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Feyenoord – Ajax te kijken.

Gratis livestream Feyenoord - Ajax

Eredivisievoetbal is ook te zien bij Canal+. Dit is een aanbieder van digitale tv, sport, series en meer. Als je een gratis proefabonnement van een week neemt, krijg je toegang tot alle ESPN-kanalen – waaronder dus ESPN 1.

Het Canal+-abonnement is op elk moment gratis opzegbaar. Zeg je het binnen de week proeftijd op, dan wordt er ook daadwerkelijk niets in rekening gebracht. Om jezelf te verifiëren is het alleen nodig om eenmalig € 0,01 uit te geven.

Gratis Feyenoord - Ajax kijken via Canal+? Zo doe je dat

Ga naar Canal+ en klik op ‘Kijk direct Feyenoord - Ajax’ Vul je persoonlijke gegevens in. Doe een 1-cent betaling, als verificatiemethode. Ga naar Canal+ en log in met je gegevens. Klik op 'Sport' en je vindt de livestream van Feyenoord - Ajax.

Eredivisie blijven kijken na je proefperiode

Indien je tevreden bent, wordt het Canal+-abonnement na een week omgezet in een standaard abonnement van € 14,95 per maand. Dit omvat het volledige ESPN-aanbod, inclusief de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Bovendien zijn televisie-uitzendingen beschikbaar: live en on demand. Je kunt een gemiste uitzending tot 7 dagen na uitzending terugkijken.