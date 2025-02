Ajax-Feyenoord live kijken? Hier vind je een gratis livestream

Nieuws

Zondag om 14.30 uur spelen Ajax en Feyenoord tegen elkaar. De klassieker. Wil je de wedstrijd live zien, maar heb je geen abonnement op ESPN? We vertellen hoe je gratis naar de livestream van Ajax - Feyenoord kunt kijken.

Waar wordt Ajax-Feyenoord uitgezonden?

Ajax lijkt na een aantal mindere seizoenen dit jaar weer helemaal terug. Onder trainer Francesco Farioli zijn de prestaties van de Amsterdammers prima te noemen. Sterker nog, Ajax staat maar 4 punten achter de koploper PSV en heeft ook nog eens een wedstrijd minder gespeeld. Ze doen dit jaar dus helemaal mee in de strijd om de titel.

Feyenoord volgt op negen punten afstand, en zal dat gat zondag willen verkleinen tot zes punten. Om die reden is de wedstrijd voor de Rotterdammers extra cruciaal. Dit seizoen zijn de resultaten onder nieuwe trainer Brian Priske wisselvallig, waardoor de Deen de afgelopen tijd zwaar onder druk is komen te staan. Even leek er zelfs sprake van dat Priske zou worden ontslagen, maar na een fabelachtige overwinning in de Champions League tegen Bayern München werd definitief duidelijk dat de trainer mocht blijven zitten. De wedstrijd tegen Ajax is voor de Rotterdammers een van de laatste strohalmen om zich toch nog te melden in de titelstrijd.



Op zondag om 14.30 uur is de aftrap van Ajax-Feyenoord. De wedstrijd wordt uitgezonden op ESPN 2. Achter de paywall dus. Heb je geen abonnement op ESPN of überhaupt geen televisieabonnement? Dan is er nog een andere manier om gratis naar Ajax-Feyenoord te kijken.

Gratis livestream Ajax-Feyenoord

Eredivisievoetbal is ook te zien bij Canal+. Dit is een aanbieder van digitale tv, sport, series en meer. Als je een gratis proefabonnement van een week neemt, krijg je toegang tot alle ESPN-kanalen – waaronder dus ESPN 2.

Het Canal+-abonnement is op elk moment gratis opzegbaar. Zeg je het binnen de week proeftijd op, dan wordt er ook daadwerkelijk niets in rekening gebracht. Om jezelf te verifiëren is het alleen nodig om eenmalig € 0,01 uit te geven.

Gratis Ajax-Feyenoord kijken via Canal+? Zo doe je dat

Ga naar Canal+ en klik op ‘Kijk direct Ajax-Feyenoord’ Vul je persoonlijke gegevens in. Doe een 1-cent betaling, als verificatiemethode. Navigeer naar Canal+ en log in met je gegevens. Klik op 'Sport' en je vindt de livestream van Ajax-Feyenoord.

Eredivisie blijven kijken na je proefperiode

Indien je tevreden bent, wordt het Canal+-abonnement na een week omgezet in een standaard abonnement van € 14,95 per maand. Dit omvat het volledige ESPN-aanbod, inclusief de zenders ESPN 1, ESPN 2, ESPN 3 en ESPN 4. Bovendien zijn televisie-uitzendingen beschikbaar: live en on demand. Je kunt een gemiste uitzending tot 7 dagen na uitzending terugkijken.