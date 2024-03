Nieuws

Als één merk weet hoe je snelle, sportieve, betaalbare en soms bloedstollende sportwagens moet maken, is het Ford. Waar bij merken als Opel, Renault en Seat het sportieve vuur allang gedoofd is, gaat Ford gewoon door met zijn ST-versies. We duiken in Fords sportieve verleden.

1. Lotus Cortina Mk I (1963)

Deze auto stond aan de basis van het sportieve imago van Ford. Lotus maakte begin jaren zestig voor het eerst gebruik van een Ford-motor voor de toen nagelnieuwe Lotus Elan. Lotus-oprichter Colin Chapman gebruikte zijn magische handen ook voor de Ford Cortina. De versie met een door hem getunede 1,6-liter met 105 pk onder de motorkap, ging door het leven als Ford Cortina Lotus of Lotus Cortina.

De Cortina kreeg dezelfde versnellingsbak als de Lous Elan. Chapman en zijn team wijzigden ook de achterwielophanging en de portieren. De motorkap en de kofferklep waren van lichtgewicht aluminium. Je herkent de Lotus Cortina aan zijn witte kleur, met een groene band die over de zijkant van de auto loopt.

Tip Bespaar op je autoverzekering met AutoBewust van Interpolis Jij maakt zelf keuzes in de dekkingen.

Zo stel je de autoverzekering samen die bij jou past.

En houd je de premie laag. Meer informatie

2. Ford Escort RS 1600 (1968)

De afkorting RS staat voor RallySport, de eerste Ford met deze afkorting was de Escort 1600 RS. In 1968 had Ford de Escort gepresenteerd als opvolger van de Anglia. Het was de eerste in Europa ontwikkelde Ford. Met name in Engeland was het verkoopsucces eclatant.

Ford vond het een mooi moment om met de Escort zijn rallyambities te verwezenlijken. Dat gebeurde met de RS 1600, met de 1,6-liter DOHC-motor uit de Lotus Cortina onder de motorkap. Het was de auto waarmee Ford zijn naam vestigde in de rallywereld. Met de Finse Hannu Mikkola achter het stuur won de Ford Escort RS 1600 de ene race na de andere.



3. Ford Capri 3.0 S (1979)

De Capri moest een Europese tegenhanger vormen voor de Mustang, maar die ambitie was wat te hoog gegrepen. Ford had de naam Colt bedacht voor zijn sportieve vierzitter, maar die was al door Mitsubishi vastgelegd. Al met al was de Capri een succes, met 2 miljoen verkochte exemplaren.



Over alle nieuwe Ford-modellen van 2024 lees je alles in onze gratis nieuwsbrief!

Aanmelden Ontvang wekelijks het laatste autonieuws, de beste tests en af en toe een aanbieding.

Ook met de Capri haalde Ford vele rallyprijzen. De 3.0 S met 138 pk was vooral in Duitsland populair. Zijn afnemende populariteit liep gelijk op met de opkomende hot hatches in de jaren tachtig, zoals de Fiesta XR2, Escort XR3 en XR3i en Sierra XR4i. Merkwaardig wapenfeit van de Capri: de auto stond in de jaren tachtig steevast in de top van meest gestolen auto's in Engeland.



4. Ford Sierra RS Cosworth (1986)

204 pk, een sprint van 0 naar 100 in 6,5 seconden en een top van bijna 240 km/h waren halverwege de jaren tachtig verpletterend. De Sierra RS Cosworth was zo krachtig dat Ford gebruik moest maken van de versnellingsbak van de Mustang. Later maakte leverancier BorgWarner een eigen transmissie voor de Sierra RS Cosworth.

Hoe houd je een auto met zoveel vermogen op de weg? Door er een magnifieke spoiler in XXL-formaat op te plakken, die ervoor zorgde dat de wielen van de Sierra Cosworth op hoge snelheid niet los van de grond kwamen ...



5. Ford Escort XR3i Cabrio (1986)

Als antwoord op de Volkswagen Golf GTI, ontwikkelde Ford in de jaren tachtig verschillende sportieve versies van zijn Escort, van de XR3 met 96 pk tot de RS1600 Turbo met 132 pk. De XR3 kreeg later een injectiemotor (vandaar de i) en dat leverde hem bijna 10 pk extra op. Niet dat het indruk maakte op Franse en Duitse GTI-fans. Peugeot, Renault en Volkswagen hadden snellere en steviger afgestemde hete hatches. Daarom kiezen we de cabriolet, want in de open Escort komt het wat softe karakter van de XR3i beter tot zijn recht. Reken maar dat je populariteit bij de vrouwtjes (of mannetjes) in zo'n open auto naar Cosworth-niveau kon stijgen …



6. Ford Fiesta RS Turbo (1990)

Begin jaren negentig was een kleine auto met 133 pk iets om over op te scheppen. Als je aan je vrienden moest bewijzen dat jouw gebakje van 900 kilo sportwagenprestaties leverde, hoefde je niet te vrezen dat je door de mand zou vallen. De Fiesta RS Turbo haalde met gemak 205 km/h en deed 8,2 seconden over de sprint naar 100 km/h.

Het probleem tegenwoordig: vind er maar eens een. Als het bruine roestmonster niet ongenadig heeft toegehapt, moet je opletten dat de auto een beetje vriendelijk behandeld is. Een RS Turbo is zeldzaam, een goed onderhouden exemplaar nog zeldzamer en dus peperduur.



7. Ford Focus RS (2002)

Toen de eerste Focus RS verscheen, hadden de andere Focus-modellen net een facelift gehad, Maar de RS kreeg nog de oude neus. De Focus RS had een handbak met vijf versnellingen, in tegenstelling tot de iets minder sportieve ST, die een zesbak kreeg.

Het vermogen van 215 pk dat de tweeliter viercilinder leverde, werd volledig naar de voorwielen gestuurd. De sprint van 0-100 km/h duurde 6,7 seconden, de topsnelheid was 232 km/u. Alle Focus RS-modellen van generatie 1 zijn Performance Blue, er was geen andere keuze. In totaal zijn er 4501 exemplaren gebouwd.



8. Ford Sportka (2006)

Zelfs in het meest compacte segment had Ford een kleine gooi- en smijtauto. De Sportka had een relatief grote motor van 1,6 liter, die 95 pk leverde. Een dikke voor- en achterbumper, 16-inch wielen en een spoiler onderscheidden de Sportka van de andere Ka'tjes, met zijn vormgeving die je in die tijd nog zonder scrupules 'vrouwelijk' noemde.

Wie met de Sportka had gereden, roemde het uitgebalanceerde onderstel en de directe besturing. Het gewicht van nog geen 950 kilo droeg bij aan het rijplezier. Standaard kreeg je in de Sportka leren bekleding en airco.



9. Ford Focus 2.3 EcoBoost RS (2016)

Zijn voorganger had een vijfcilinder, maar de laatste Ford Focus RS moest het doen met een 2,3-liter EcoBoost viercilinder. De schreeuwerige en luidruchtige RS was wel bijzonder krachtig: standaard leverde hij 350 pk en 475 Nm. Zelfs de Mustang met identieke motor had minder vermogen …

Zoveel kracht loslaten op de voorwielen is zelfs voor Ford te veel van het goede en dus werd de laatste Focus RS de eerste en enige met vierwielaandrijving. Voor de RS betaalde je iets meer dan 50.000 euro. Dan mocht je lekker zelf schakelen, want hij werd geleverd met handgeschakelde zesbak.



10. Ford Fiesta ST (2018)

Zonder enige twijfel was dit het feestbeest onder de Fiesta's. Maar tegelijk met de brave borsten verdween het feestbeest in juni 2023 definitief naar de coulissen. 200 pk, 290 Nm, een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 6,5 seconden en een top van 232 km/h: het waren cijfers om te zoenen.

Ook waren er visueel overweldigende Recaro-kuipen, een handbak als enige schakelmogelijkheid en de fraaie kleur Performance Blue. En nog zijn we er niet. Want wat te denken van een instelbaar rijkarakter, een gelimiteerd sper tussen de aangedreven wielen en – oh jawel – launch control?! Een nadeel: onder de kap lag een driecilinder …