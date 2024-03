Dagje Amsterdam; wat is goedkoper, de auto of de trein?

Nieuws

Benzine is duur en parkeren in Amsterdam Centrum is onbetaalbaar. Dan lijkt het ov een slim alternatief als je een dagje naar Amsterdam gaat. Klopt dat ook? Wat is goedkoper: de auto of de trein?

We kennen mensen die alleen bij de gedachte aan een dagje Amsterdam al in de vlekken schieten. Aan de andere kant heeft onze hoofdstad ook talloze fans. Ze gaan erg graag shoppen, de toerist uithangen op een rondvaartboot, snuiven er eh ... cultuur op of pakken een terrasje.

Zelfs onder de fans van Amsterdam is autorijden en parkeren in de stad geen aanlokkelijk vooruitzicht. Stressvol en peperduur! Moet je de auto dan maar laten staan als je naar de hoofdstad wilt? Is een dagje Amsterdam per trein inderdaad minder stressvol en goedkoper? We pakken het digitale spoorboekje en de rekenmachine erbij en slaan aan het rekenen.

Nijmegen Amsterdam Centraal per trein

Stel, je woont in Nijmegen en gaat met z'n tweetjes naar Amsterdam. Voor een regulier treinretour betaal je 44,40 euro per persoon. Dat betekent dat je met z’n tweeën 88,80 euro aan treinkosten kwijt bent. De normale reisduur valt mee, die bedraagt 1 uur en 22 minuten. Helaas had in 2023 bijna 10 procent van de reizigers te maken met vertragingen van vijf minuten of meer. Dus geen garanties!

Nijmegen Amsterdam per auto

Per auto naar Amsterdam Centrum rijden is geen goed idee. Het is veel slimmer én stukken goedkoper om de auto aan de rand van de stad in een Transferium te zetten.

Bijvoorbeeld in de P+R onder de Johan Cruijff Arena. Vanuit Nijmegen Centrum ben je dan 114 kilometer onderweg. Een retour is dus 228 kilometer. We zetten de verschillende kostenposten voor een op-en-neertje Nijmegen-Amsterdam op een rijtje. Voor een auto die gemiddeld 1 op 15 gebruikt en voor een zuiniger model dat maar eens per 19 kilometer een liter benzine vraagt. Verder gaan we uit van een benzineprijs van 1,93 euro per liter.



Autokosten retour Nijmegen-Amsterdam



Kosten retour Nijmegen-Amsterdam per auto

Verbruik 1 op 15 1 op 19 Benzine (15,2 l) € 29,33 € 23,16 Parkeren Transferium € 6,00 € 6,00 P+R GVB-kaarten (max. 2 pers.)*

€ 6,00 € 6,00 Totaal € 41,33 € 35,10

* € 7,00 voor 3 pers., € 8,50 voor 4 pers. en € 9,50 voor 5 pers.



Zoveel goedkoper is de auto dan de trein



Met andere woorden: als je alleen de kosten voor benzine, parkeren en ov meerekent, ben je met twee personen in de auto 47,47 tot 53,65 euro goedkoper uit. Wel is de reistijd zo'n 20 minuten langer dan met de trein, ook zonder files. Reken met parkeren en de ov-reis van het Transferium naar het centrum op minimaal een uur en veertig minuten.



Als je goedkoop wilt parkeren in het Transferium, zit je wel aan een paar voorwaarden vast. Het parkeertarief van 6 euro per 24 uur geldt doordeweeks vanaf 10.00 uur, in het weekend en op feestdagen. En ook alleen als je met het ov naar het centrum verder reist. Op weekdagen is het tarief 13 euro voor de eerste 24 uur als je vóór 10.00 uur naar binnen rijdt.

Verder moet je je eigen ov-chipkaart gebruiken, of je koopt binnen 1 uur na inrijden van het Transferium de papieren P+R GVB-kaart. Let op: je krijgt geen korting op het parkeren als je in het ov hebt in- en uitgecheckt met je betaalpas, mobiel of e-ticket! Tijdens evenementen is het speciale P+R-tarief niet van toepassing. Maar dan kun je je toevlucht nemen tot een van de andere P+R-locaties in en rond Amsterdam.



Kilometerkostprijs retour Nijmegen-Amsterdam

Als je heel eerlijk bent en alle autokosten meetelt, moet je uitgaan van de kilometerkostprijs van je auto. Die zijn sterk afhankelijk van de staat van onderhoud, de prijs, de leeftijd en de gebruiksduur. Zonder afschrijving moet je rekenen op minimaal 0,23 euro per kilometer voor een compacte auto, met afschrijving is dat zo’n 0,36 euro per kilometer.

Totale autokosten Nijmegen-Amsterdam Kilometerprijs € 0,23/km

€ 0,36/km (incl. afschr.)

Autokosten € 52,44 € 82,08 Parkeren Transferium 6,00 € 6,00 € 6,00 P+R GVB-kaarten (max. 2 pers.)*

€ 6,00 € 6,00 Totaal € 64,44 € 94,08

* € 7,00 voor 3 pers., € 8,50 voor 4 pers. en € 9,50 voor 5 pers.



Als je de afschrijving niet meerekent, blijft de auto het goedkoopste alternatief. Het verschil met de trein is ruim 24 euro. Dat scheelt toch weer een paar tickets voor een rondvaartboot of een paar moeilijke koppen koffie op een trendy Amsterdams terras. Inclusief afschrijving is de auto ongeveer 6 euro duurder, maar als je met meer dan twee mensen reist, werk je dat nadeel alweer weg.

Met de auto of trein van Apeldoorn naar Amsterdam?

We hebben ook nog even gekeken als je iets minder ver hoeft te reizen naar Amsterdam. Als voorbeeld nemen we Apeldoorn. Vanuit die stad ben je met z'n tweetjes 72,80 euro kwijt aan de trein. De kosten voor benzine, parkeren en lokaal ov bedragen 29,47 tot 34,13 euro. Ga je uit van de kilometerprijs, dan kost een tripje Amsterdam voor Apeldoorners 39,56 tot 61,92 euro. Dat betekent dat je met de auto minimaal 10,88 euro en maximaal 43,33 euro goedkoper uit bent dan met de trein.

Tenzij de benzineprijzen sterk gaan stijgen, blijft de auto ook nog wel een tijdje het goedkoopste alternatief. Sterker nog, de NS kampt met tekorten en zou de treinkaartjes het liefst zo snel mogelijk met 10 procent in prijs verhogen.