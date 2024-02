F1 GP Bahrein 2024 live kijken? Dat kan helemaal gratis

Nieuws

Ronkende motoren, gierende banden en duizenden racefans op de tribunes: het Formule 1-seizoen start vandaag in Bahrein! En er is goed nieuws: je kunt dit weekend gratis kijken naar de kwalificatie en de F1 GP van Bahrein.

F1 GP Bahrein live kijken

Viaplay, de streamingdienst die twee jaar geleden de F1-rechten voor de Nederlandse markt overnam, blijft ook in 2024 de races uitzenden. Nieuw is dit jaar dat je als Viaplay-abonnee er F1 TV Pro bij krijgt. Dit is de officiële streamingdienst van de Formule 1, waarmee je naast de livestream ook toegang hebt tot de onboards, livetijden en meer.

Standaard kost een abonnement € 15,99 per maand. Via een goedkoper jaarabonnement ben je € 12,79 per maand kwijt. Ben je niet van plan om te betalen voor Formule 1? Dan zijn er nog manieren om dit weekend gratis naar het F1-spektakel in Bahrein te kijken.

F1 GP Bahrein gratis op Duitse RTL

De Formule 1 keert dit jaar terug naar het Duitse RTL. Zeven races worden daar uitgezonden, waaronder de F1 GP van Bahrein. Dat is goed nieuws, want RTL Deutschland zit bij verschillende Nederlanders providers in het standaard zenderpakket.

Dit is wanneer je de Formule 1 dit weekend wordt uitgezonden op de Duitse RTL:

Datum Tijd Activiteit Vrijdag 1 maart 2024 16:30 uur Voorbeschouwing 17:00 uur Kwalificatie Zaterdag 2 maart 2024 15:00 uur Voorbeschouwing 16:00 uur Race

Is KPN, Ziggo of Caiway je televisieprovider, dan kun je gratis Formule 1 kijken via de volgende kanalen:

Ziggo: kanaal 058 (ook beschikbaar via de Ziggo GO-app)

KPN: kanaal 47 (ook beschikbaar via de KPN TV-app)

Caiway: kanaal 42 (ook beschikbaar via de Caiway TV App)

Grand Prix Bahrein gratis kijken via een VPN

Heb je al een abonnement op een VPN-dienst, dan is er nog een andere manier om gratis naar de Grand Prix van Bahrein te kijken. Door te surfen via een Oostenrijks IP-adres, kijk je gratis naar de F1 livestream van Servus TV. Op deze Oostenrijkse streamingdienst worden alle Formule 1-races gratis uitgezonden.

Heb je nog geen VPN, dan is CyberGhost onder meer een aanrader. De dienst is betaalbaar (vanaf € 2,03 per maand), gebruiksvriendelijk en CyberGhost heeft een speciale VPN die is geoptimaliseerd voor de streamingdienst Servus TV. Zoek in de app simpelweg op 'Oostenrijk' en je vindt de VPN die hiervoor geschikt is.

Gratis, maar geen perfect alternatief

Er zijn dus manieren om gratis naar de GP in Bahrein te kijken. Minder fijn bij de Duitse RTL is dat je wordt overladen met reclameblokken – ook tijdens races. Bovendien mis je bij RTL en Servus TV het Nederlandse commentaar en de Nederlandse voor- en nabeschouwing.

Zwicht je toch voor het Viaplay-abonnement, dan kun je dat beter nu doen. Tot en met 11 maart heb je nog de kans om een voordelig jaarabonnement af te sluiten.

Krijg Viaplay met korting