Formule 1 kijken in 2024: vergelijking F1 TV Pro en Viaplay

Wil je F1 kijken in 2024? Dan kun je kiezen tussen Viaplay en F1 TV Pro. Lees de prijzen en verschillen in deze vergelijking.

Live Formule 1 kijken in 2024

De Formule 1-auto’s van alle teams zijn onthuld en het F1-seizoen van 2024 gaat bijna beginnen. Van 21 tot 23 februari rijden ze hun eerste rondjes tijdens de F1 testdagen 2024 in Bahrein. De eerste race volgt vervolgens op hetzelfde circuit op 2 maart.

De grote vraag is nu: hoe ga je F1 kijken in 2024? Je hebt twee opties: een abonnement op Viaplay, of een abonnement op F1 TV Pro. Je zou denken de laatstgenoemde, op basis van de prijzen van afgelopen jaren, maar in 2024 liggen de zaken anders.



Viaplay of F1 TV Pro: verschillen in prijs

Vorig jaar kostte F1 TV Pro nog 64,99 euro voor een jaarabonnement, terwijl je voor Viaplay maar liefst 191,88 euro betaalde. Wat een verschil! Dit jaar is de situatie compleet veranderd. Dit zijn de nieuwe prijzen:

F1 TV Pro jaarabonnement : 94,99 euro per jaar <- de goedkoopste

: 94,99 euro per jaar <- de goedkoopste Viaplay jaarabonnement : 153,48 euro per jaar



Dat is een prijsverschil van bijna 60 euro! Viaplay is dus veel duurder dan F1 TV Pro.

Maar bij Viaplay krijg je ook méér. Naast Formule 1 kijk je ook Premier League- en Bundesliga-voetbal, darts, pool, snooker en andere sporten, evenals een groot aanbod films en series. Ook kijk je bij Viaplay exclusieve documentaires over Max Verstappen. Maar nog wel het mooiste: F1 TV Pro maakt nu deel uit van een Viaplay-abonnement.

F1 TV Pro inbegrepen bij Viaplay

Dat lees je goed: met een Viaplay-jaarabonnement krijg je ook F1 TV Pro. Je kunt elke sessie van een raceweekend kijken met commentaar naar keuze, bijvoorbeeld van F1 TV-presentatoren Jolyon Palmer en David Coulthard, of van het team van Sky Sports.

Ook krijg je toegang tot de individuele onboard-camera’s van coureurs, en kun je in het archief alle races van de afgelopen decennia terugkijken. Om nog niet te beginnen over alle extra content, zoals uitgebreide analyses van races, snelste rondes, coureurs en bolides. F1 TV Pro is als app beschikbaar op iPhone, iPad, Apple TV en Android-apparaten.

Conclusie

Met Viaplay krijg je dus nu het beste van twee werelden: F1 TV Pro, en alle extra content die Viaplay nog te bieden heeft. Dat maakt de dienst veel aantrekkelijker dan afgelopen jaren, al helemaal nu de prijs voor een jaarabonnement gezakt is, terwijl die bij F1 TV Pro juist fors is toegenomen. Alleen als je echt totaal geen interesse hebt in de extra’s van Viaplay, is F1 TV Pro de betere deal voor jou.

Afbeelding: Viaplay