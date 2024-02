Populaire elektrische Volvo XC40 verdwijnt uit de prijslijst ... en ook weer niet

Nieuws

De typebenamingen van Volvo waren de laatste jaren raadselachtiger dan een ingewikkelde Zweedse puzzel. Nu probeert Volvo orde in de chaos aan te brengen. Dat betekent dat de elektrische XC40 en C40 een nieuwe naam krijgen.



Alle elektrische Volvo's krijgen een naam die met een E begint. Dat werd al een beetje duidelijk bij de opvolger van de Volvo XC90, die EX90 ging heten e natuurlijk bij de EX30. Maar ook bestaande elektrische modellen krijgen een ander typeplaatje. Dat heeft gevolgen voor de elektrische Volvo XC40 en de Volvo C40.



Volvo XC40 wordt Volvo EX40 (2024)



De elektrische Volvo XC40 heeft vanaf nu EX40. Maar de XC40-versies met een benzinemotor houden gewoon de oude naam. De C40 was alleen als elektrische auto leverbaar en mag nu een E voor zijn naam zetten. Volvo EC40 dus.

Daarmee heeft Volvo nu vijf elektrische E-nummers. Naast de EX40 en EC40 zijn dat de Volvo EX30, EX90 en EM90. Bij de EM90 gaat misschien niet meteen een lichtje branden. Het is een meer dan vijf meter lange elektrische mpv met zes zitplaatsen, die voorlopig alleen in China te koop is. Tot onze niet geringe opluchting, maar over smaak valt natuurlijk niet te twisten …



T6 of T8 altijd PHEV



Bij de brandstofauto's van Volvo moest je tot voor kort een universitaire master afgerond hebben om te begrijpen hoe het zat. Je had benzinemotoren met een B (B3, B4), maar ook met een T. Ook de plug-in hybrides (met stekker dus) hadden een T in de naam. En om de verwarring compleet te maken, werden de dieselversies van Volvo met een B aangeduid. Zo was de Volvo V90 vorig jaar in België nog te koop als B4 benzine én B4 diesel.



Inmiddels heeft Volvo ook in België schoon schip gemaakt en zijn alle diesels uit de prijslijst geschrapt. De puzzel is iets minder ingewikkeld geworden. Een Volvo B3 of B4 heeft altijd een benzinemotor en de T6 en T8 zijn altijd plug-in hybrides. Het achtervoegsel Recharge wordt verwezen naar de eeuwige jachtvelden.



Volvo 2030 elektrisch



Volvo is een witte raaf in de elektrische-autowereld, want het is als een van de weinige merken niet aan het mekkeren over moordende deadlines van de EU en oneerlijke concurrentie van goedkope stekkerauto's uit China. Doodleuk meldt de fabrikant dat in 2023 al 16 procent van alle nieuw verkochte Volvo’s elektrisch was, in Nederland ging het zelfs om 70 procent. De kans is groot dat dat percentage verder stijgt met de EX30. In 2030 zijn alle nieuw verkochte Volvo’s wereldwijd elektrisch, ook in China en de Verenigde Staten.